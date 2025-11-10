Mamdani nombra a Dean Fuleihan primer vicealcalde, veterano de la Administración De Blasio

El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani junto a Dean Fuleihan. ( FUENTE EXTERNA )

El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, nombró este lunes como próximo primer vicealcalde de la ciudad a Dean Fuleihan, quien fue director de presupuesto en la Alcaldía durante la Administración de Bill de Blasio (2014-21).

Asimismo, Mamdani también designó a Elle Bisgaard-Church, su principal asesora, como su jefa de gabinete, informó el equipo del alcalde electo en un comunicado.

Según la nota, Fuleihan, de 74 años, aportará "más de 40 años de experiencia en la administración municipal y estatal", incluyendo la gestión del presupuesto de más de 100,000 millones de dólares durante la recuperación tras la pandemia de la covid-19.

Fuleihan fue también primer vicealcalde con De Blasio entre 2018 y 2021, supervisando las carteras de presupuesto, trabajo, educación, justicia penal y sostenibilidad de la ciudad.

¿Cuál es el perfil y la experiencia de los nuevos funcionarios?

Por su parte, Elle Bisgaard-Church, que lideró la victoria de Mamdani en las primarias del partido demócrata el pasado junio, fue ya jefa del gabinete del alcalde electo en la Asamblea estatal, donde "contribuyó a crear las exitosas campañas para lograr la condonación de la deuda de los taxistas" o a obtener "inversiones históricas" para la MTA (The Metropolitan Transportation Authority), incluyendo un programa piloto de autobuses gratuitos.

"Con Dean Fuleihan como primer vicealcalde y Elle Bisgaard-Church como jefa de gabinete, no me cabe duda de que construiremos una administración sólida y competente que brindará una ciudad asequible y habitable para los trabajadores", dijo Mamdani en el comunicado.

La semana pasada, Mamdani presentó a su equipo de transición, en el que destacan Elana Leopold, quien también trabajó con De Blasio, o Maria Torres-Springer, que fue primera vicealcaldesa del regidor saliente, Eric Adams.

Mamdani, nacido en Uganda, del Partido Demócrata, musulmán y de ideología socialista, se convertirá el próximo enero, cuando asuma el cargo, en el alcalde más joven de Nueva York desde 1892 tras ganar las elecciones con el 50,4 % de los votos, según resultados preliminares.