Un evento reunió a 400 líderes latinas en EE .UU. para fortalecer su "espíritu emprendedor"

El Congreso de Empresarias Latinas "Bravas 2025" reunió con éxito el pasado 1 de noviembre a más de 400 empresarias, emprendedoras y líderes de la comunidad latina en la ciudad estadounidense de Alpharetta (Georgia), donde fortalecieron el "espíritu emprendedor" de las latinas en ese país, según contó a EFE la organización del evento.

El encuentro, organizado por la compañía de capacitación profesional Bravas Leadership, reunió a conferencistas y figuras "influyentes", como la actriz mexicana Bárbara de Regil, la Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios, y la escritora Laura Chimaras, quienes compartieron con las asistentes "mensajes de empoderamiento y crecimiento personal".

También se sumaron al evento Óscar Bejman y José Saltos, especialistas en inteligencia artificial y automatización de procesos, junto con Tenay Rodríguez, reconocida empresaria y referente del empoderamiento femenino en la comunidad latina.

"Este congreso no fue simplemente un evento, sino el inicio de un movimiento. Hoy estamos demostrando que las mujeres latinas somos una fuerza imparable y un pilar fundamental para el desarrollo económico de este país", afirmó la directora general y fundadora de la compañía organizadora, Gaby Bravo.

Así fue el evento

A lo largo de la jornada, las asistentes participaron en sesiones de mentoría, talleres interactivos y espacios de networking (construcción de redes profesionales) enfocados en fomentar alianzas, compartir conocimientos y fortalecer el liderazgo femenino.

Bravo, además, agregó que, desde el origen de su compañía, esta ha tenido una misión clara: "impulsar a la mujer latina a crecer en todas sus dimensiones: profesional, personal y espiritual".

"Cuando una mujer crece desde adentro, impacta positivamente su entorno, su negocio, su familia y su comunidad", apuntó la directora de Bravas.

A lo largo de sus ediciones, ´Bravas´ ha evolucionado como un punto de encuentro para mujeres que desean fortalecer sus habilidades de liderazgo, construir redes sólidas y abrir nuevas oportunidades de desarrollo profesional en un entorno empresarial cada vez más competitivo, según explicó la compañía organizadora.