Jueza reprende a la Casa Blanca por presionar a estados que emitieron beneficios SNAP

La justicia marca límites a la autoridad federal durante el cierre de Gobierno

    Expandir imagen
    Jueza reprende a la Casa Blanca por presionar a estados que emitieron beneficios SNAP
    Tribunal de Boston protege beneficios del SNAP ante presiones de la Administración Trump. (FUENTE EXTERNA)

    Una jueza federal de Boston reprendió el lunes a la Administración del presidente Donald Trump por enviar "cartas amenazantes" a los estados que se adelantaron a emitir los beneficios completos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) durante el cierre de Gobierno.

    "Los estados actuaron de manera bastante razonable al comenzar a trabajar para obtener el dinero, y el USDA no sugirió en su guía del viernes que no iba a seguir adelante", dijo este lunes la jueza al amonestar a la Administración Trump por sus "cartas amenazantes" enviadas a los estados que emitieron los beneficios completos de SNAP.

    La magistrada suspendió temporalmente la directiva del Departamento de Agricultura (USDA) que ordenaba revertir los pagos, tras un caso presentado por gobernadores y fiscales generales demócratas que buscaban proteger los beneficios de millones de estadounidenses durante el cierre del Gobierno.

    RELACIONADAS

    Origen del conflicto

    El conflicto se originó luego de que un juez federal de Rhode Island ordenara cubrir completamente los beneficios de noviembre, lo que llevó a estados como Wisconsin y Kansas a distribuir los pagos siguiendo la decisión judicial. Posteriormente, la Administración Trump intentó revertir la medida, advirtiendo que los estados serían responsables financieramente por cualquier sobreemisión.

    • La suspensión temporal permite que los estados continúen entregando los beneficios mientras se resuelven los litigios pendientes, aliviando la presión sobre decenas de millones de personas que dependen del programa para su alimentación básica.

    Analistas legales consideran que la decisión podría sentar un precedente sobre los límites de la autoridad federal para interferir en la implementación de programas sociales ya ordenados por la corte, especialmente durante cierres prolongados del Gobierno.

    Este lunes, el Senado acordó un paquete legislativo que podría poner fin al cierre federal y lograr financiamiento hasta el 31 de enero; la propuesta será discutida desde la mitad de la semana en la Cámara Baja.

