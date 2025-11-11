Siria se une a la Coalición Global para Derrotar al ISIS durante visita a la Casa Blanca
Reapertura de la embajada siria en Washington marca nueva era bilateral
Siria se convirtió este lunes en el país número 90 de la Coalición Global para Derrotar al Estado Islámico (ISIS) durante la visita oficial de su presidente, Ahmed al-Sharaa, a la Casa Blanca, donde recibió el aval de su homólogo, Donald Trump.
El anuncio de la unión de Siria a otros 89 países de la coalición liderada por Estados Unidos fue confirmado por un alto funcionario de la Administración Trump a periodistas.
La asociación tiene como objetivo "eliminar los remanentes del ISIS y detener el flujo de combatientes extranjeros", de acuerdo con la información oficial.
Además, Estados Unidos permitirá a Siria reanudar las operaciones en su embajada en Washington, con miras a la "lucha contra el terrorismo, la seguridad y la coordinación económica".
La Coalición Global para Derrotar al ISIS, liderada por Estados Unidos desde 2014, coordina operaciones militares, intercambio de inteligencia y asistencia humanitaria en la región, con el objetivo de eliminar los remanentes del grupo extremista y prevenir la expansión de sus células y combatientes extranjeros.
Histórica visita
Trump recibió a Al-Sharaa este lunes a puerta cerrada en una histórica visita por ser el primer presidente sirio en pisar el Despacho Oval desde que el país obtuvo su independencia de Francia en 1946.
A su llegada, decenas de ciudadanos sirios se congregaron frente a la Casa Blanca ondeando banderas del país y mostrando su respaldo al presidente interino, quien saludó a los simpatizantes antes de subir a su caravana.
- Al-Sharaa, nacido en 1982 en Damasco, inició su carrera en el conflicto sirio como militante vinculado a Al Qaeda y fue detenido por fuerzas estadounidenses en Irak en 2005, permaneciendo bajo custodia hasta 2011.
Posteriormente se desvinculó oficialmente de la organización, consolidó su liderazgo sobre Hayat Tahrir al-Sham y, en diciembre de 2024, lideró la ofensiva que derrocó al régimen de Bashar al-Asad, siendo designado presidente interino de Siria en enero de 2025.