Los obispos católicos de EE. UU. condenan la ofensiva de Trump contra los inmigrantes

La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) emitió este miércoles un ´mensaje especial´ sin precedentes en el que condenó la política de deportaciones y la estigmatización de los inmigrantes del Gobierno del presidente Donald Trump, aunque sin mencionar su nombre.

"Nos preocupa profundamente observar entre nuestro pueblo un clima de temor y ansiedad en torno a la discriminación racial y la aplicación de las leyes de inmigración", dice la declaración, aprobada casi por unanimidad en la conferencia anual de obispos realizada esta semana en Baltimore (Maryland).

Aunque el mandatario estadounidense o miembros de su Gabinete no son nombrados por el episcopado estadounidense, el mensaje especial supone una crítica a la retórica antiinmigrante de la Casa Blanca, que preocupa al Vaticano.

"Nos entristece el estado del debate actual y la estigmatización de los inmigrantes. Nos inquietan las condiciones en los centros de detención y la falta de acceso a la atención pastoral. Lamentamos que algunos inmigrantes en los Estados Unidos hayan perdido arbitrariamente su estatus legal", advierten los obispos.

Te puede interesar Obispos católicos de EEUU demandan al gobierno de Trump por frenar fondos para refugiados

Preocupaciones de los obispos

Esta es la primera vez en doce años que la USCCB recurrió a realizar una declaración especial, que, según el reglamento, solo puede emitirse en asambleas plenarias y debe ser aprobada por dos tercios de sus miembros.

El mensaje fue aprobado por casi todos los asistentes a la conferencia (216 votos a favor). Cinco obispos votaron en contra y tres se abstuvieron.

La última vez que el episcopado estadounidense había emitido un mensaje especial fue en 2013, en respuesta al mandato federal sobre anticonceptivos.

Los obispos también dijeron sentirse preocupados por "las amenazas" de posibles redadas migratorias en los lugares de culto, los hospitales y las escuelas.

"Nos duele ver a padres que temen ser detenidos al llevar a sus hijos a la escuela y consolar a familiares que ya han sido separados de sus seres queridos", expresaron.

El USCCB también recalcó "la enorme contribución" de los inmigrantes al "bienestar" de Estados Unidos y abogó por establecer vías seguras y legales para los extranjeros que buscan una mejor vida.

La declaración se da una semana después de que el papa León XIV criticara a la Administración Trump por su política migratoria y advirtiera que hay inmigrantes que han vivido por años en Estados Unidos sin causar problemas, pero ahora "se han visto profundamente afectadas" por la política de mano dura de Trump.

León XIV es el primer estadounidense en llegar a ser el máximo jerarca de la Iglesia católica.

El mensaje también supone un llamado de atención al vicepresidente de EE. UU., J.D. Vance, convertido a la fe católica.

"Nos oponemos a la deportación masiva e indiscriminada. Oramos por el fin del discurso deshumanizante y la violencia, ya sea contra los inmigrantes o contra las fuerzas del orden", puntualizó la conferencia, que abogó por establecer un diálogo y la aprobación de una reforma migratoria significativa.