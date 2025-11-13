Juez en EE. UU. declara ilegal la detención por ICE de una maestra colombiana en una guardería

"Tengo papeles": el video que desató indignación por arresto de una colombiana en EE.UU. ( FUENTE EXTERNA )

Un juez federal de EE. UU. dictaminó este miércoles que la detención por parte de autoridades migratorias de la maestra colombiana Diana Patricia Santillana Galeano, sacada a la fuerza de una guardería infantil de Chicago, fue ilegal y que debe tener una audiencia de fianza.

El fallo del juez de distrito Jeremy Danie establece que Santillana, que según sus abogados tendría sus papeles migratorios en regla, debe tener una audiencia de fianza ante un juez de inmigración el próximo martes, quien podría ordenar su liberación mientras se tramita su caso de deportación civil.

"El tribunal ha reconocido que Diana y muchas otras personas como ella no deberían estar detenidas indefinidamente. Este es un paso importante en el camino de Diana para regresar a casa, donde pertenece", dijo en un comunicado su abogado, Charlie Wysong.

Así fue el arresto

El caso de Santillana se conoció a través de un video divulgado en internet, donde se observa cuando agentes federales la sacan a la fuerza del vestíbulo del jardín infantil Rayito de Sol, en el suburbio de North Center, cerca de Chicago.

El episodio ocurrió en la mañana del 5 de noviembre, antes de que comenzaran a llegar los niños a la escuela.

Santillana, de 38 años, gritó en español: "¡Tengo papeles!", pero igualmente fue sujetada por la fuerza y llevada a una patrulla del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

Funcionarios de la escuela afirmaron que los agentes federales no presentaron una orden judicial para ingresar al edificio y llevarse a una persona que tenía autorización para trabajar y había pasado por una verificación de antecedentes.

El Departamento de Seguridad Nacional declaró que agentes de ICE la detuvieron en un control de tráfico y la siguieron hasta el jardín infantil, donde intentó atrincherarse.

Agregó que Santillana cruzó ilegalmente la frontera sur hace dos años y que el mes pasado pagó a un "coyote" para que cruzara a sus dos hijos adolescentes.

Los abogados informaron que su clienta solicitó asilo y tenía su documentación en regla.