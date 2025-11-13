×
Operación Lanza del sur
EE. UU. anuncia la operación 'Lanza del sur' en plena tensión con Venezuela

El secretario de Guerra hizo el anuncio pocos días después de la llegada al sur del Caribe del portaaviones más grande de EE. UU.

Hegseth dijo que la operación es para "protegerse" del narcotráfico

    EE. UU. anuncia la operación Lanza del sur en plena tensión con Venezuela
    El secretario de Guerra, Pete Hegseth. (FUENTE EXTERNA)

    El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, anunció este jueves una operación militar de nombre "Southern Spear" (Lanza del sur) que está relacionada con la "lucha de Washington contra el narcotráfico" originado en Latinoamérica y que se presenta en un momento marcado por la creciente presión del Gobierno de Donald Trump sobre Venezuela.

    En un mensaje en la red social X, Hegseth no dio detalles concretos sobre el operativo más allá de explicar que estará liderado por un grupo de trabajo conjunto específico y el Comando Sur, que comprende las operaciones militares estadounidenses en Suramérica, Centroamérica y el Caribe

    Aunque no lo especifica, se da entender que el nombre 'Lanza del sur' podría englobar el nutrido despliegue militar que EE. UU. mantiene en el Caribe, frente a la costa venezolana, desde este verano.

    Hegseth hizo el anuncio pocos días después de la llegada al sur del Caribe del portaaviones más grande y sofisticado de Estados Unidos, el USS Gerald Ford, y su grupo de ataque, que se unen así al despliegue de destructores o buques de desembarco anfibio que Washington mantiene en la zona desde mediados de agosto.

    Amenazas de Maduro

    Este despliegue militar ha ido emparejado con amenazas al presidente venezolano Nicolás Maduro, al que la Casa Blanca tacha de "ilegítimo", y con la destrucción sumaria llevada a cabo por el Pentágono de una veintena de embarcaciones en aguas del Caribe y del Pacífico oriental (lo que ha matado a unos 70 de sus ocupantes), que Washington asegura que son lanchas que transportan fentanilo a EE. UU..

    "El presidente Trump ordenó actuar, y el Departamento de Guerra está cumpliendo", asegura Hegseth en su mensaje, en el que afirma que "esta misión defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente". 

    "El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos, y la protegeremos"Pete HegsethSecretario de Guerra de EE. UU.
      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 