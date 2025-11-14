EE. UU. anuncia acuerdos para rebajar aranceles a Argentina, El Salvador, Ecuador y Guatemala

EE.UU. elimina aranceles para Argentina, Ecuador, El Salvador y Guatemala en nuevos acuerdos comerciales. ( FUENTE EXTERNA )

Estados Unidos anunció este jueves varios acuerdos en materia comercial que reducirán aranceles a bienes importados desde Argentina, El Salvador, Ecuador y Guatemala, cuatro países latinoamericanos con los que el Gobierno de Donald Trump tiene buena sintonía a nivel diplomático.

El acuerdo entre EE. UU. y Argentina estipula que la Administración de Donald Trump eliminará parte de los mal llamados "aranceles recíprocos" del 10 % que EE. UU. aplica desde abril sobre toda importación argentina, en concreto los relacionados con "ciertos recursos naturales no disponibles (en EE. UU.) y con artículos no patentados para uso farmacéutico".

A su vez, ambos países se comprometen a "mejorar las condiciones de acceso bilateral y recíprocos" a sus mercados de carne de vacuno, una decisión adelantada ya en su momento y que ha desatado protestas del sector ganadero estadounidense, que cree que saldrá perjudicado por la gran capacidad exportadora argentina en este terreno.

Ecuador

En el caso de Ecuador, los aranceles —del 15 % en este caso— que se compromete a eliminar son también los que afectan a exportaciones que no pueden ser producidas u obtenidas natural y abundantemente en Estados Unidos, en este caso el banano y el cacao, dos de los principales productos que exporta Ecuador.

A cambio, el acuerdo contempla que Ecuador reduzca o elimine aranceles en sectores clave para los Estados Unidos, como maquinaria, productos de salud, bienes de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), químicos, motores de vehículos y ciertos productos agrícolas.

El Salvador

Los aranceles que EE. UU. aplica a las exportaciones salvadoreñas serán también eliminados para aquellos productos o materias primas no disponibles de manera natural o abundante en territorio estadounidense. Y, por su parte, San Salvador se compromete "a abordar una amplia gama de barreras no arancelarias que afectan el comercio en áreas prioritarias".

Esto incluye la simplificación de requisitos regulatorios para las exportaciones estadounidenses, "entre ellas productos farmacéuticos y dispositivos médicos", y también que el país centroamericano se compromete a prevenir la implementación de barreras no arancelarias para los productos agrícolas de Estados Unidos.

Guatemala

El mismo tipo de importaciones guatemaltecas —aquellas que EE. UU. no puede producir en abundancia— también queda exento del arancel del 10 %.

Aunque el marco no ofrece detalles precisos, sí menciona explícitamente que determinados productos textiles y de confección estarán exentos siempre que cumplan los requisitos del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA).

En todo caso, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, afirmó hoy que "más del 70 % de los productos que Guatemala exporta a Estados Unidos quedarán con arancel cero", un dato de vital importancia, ya que EE. UU. es el segundo mayor socio comercial del país centroamericano.