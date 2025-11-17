Juez dice que el caso contra exdirector del FBI peligra por mala praxis del Gobierno Trump

El exdirector del FBI, James Comey, enfrenta juicio por supuesta declaración falsa y obstrucción. ( FUENTE EXTERNA )

Un juez federal de Estados Unidos advirtió este lunes que "la mala conducta del Gobierno" podría hacer peligrar la acusación contra el exdirector del Buró Federal de Investigación (FBI), James Comey, por aparentes errores procedimentales de la fiscal asignada por el presidente, Donald Trump, Lindsey Halligan.

El juez federal de Virginia, William Fitzpatrick, reprimió la actuación de la fiscalía por no haber entregado previamente a la defensa de Comey todos los materiales que se utilizaron para procesar al exdirector y divulgados ante un gran jurado.

"El tribunal determina que las acciones del gobierno en este caso —ya sean intencionales, imprudentes o negligentes— plantean cuestiones genuinas de mala praxis, están inextricablemente vinculadas a la presentación del Gobierno ante el gran jurado y merecen ser exploradas a fondo por la defensa", escribió el juez Fitzpatrick en una resolución de 24 páginas.

Comey, acusado de declaración falsa y obstrucción al Congreso, ha solicitado la desestimación del caso en su contra por varios motivos, incluyendo las posibles irregularidades relacionadas con el gran jurado que Fitzpatrick planteó el lunes.

El exdirector del FBI ha insistido que el nombramiento de la fiscal Halligan, por parte de Trump, fue un acto ilegal y que su enjuiciamiento es por la enemistad marcada con el mandatario.

La relación entre Comey y Trump?

Durante su gestión, Comey se enfrentó a Trump principalmente por la investigación sobre la presunta interferencia rusa en las elecciones de 2016 y por la forma en que manejó el caso del mal uso del correo electrónico por parte de Hillary Clinton.

Sus decisiones en relación con la investigación de los correos de Clinton y la hora de resistirse a presiones políticas sobre otras pesquisas generaron molestias al republicano, quien lo criticó públicamente y eventualmente lo despidió en mayo de 2017.

Durante el segundo mandato de Trump, que arrancó en enero pasado, el mandatario ha instado al Departamento de Justicia (DOJ) a presentar acusaciones contra funcionarios enemistados con su persona como Comey o la fiscal general de Nueva York, Letitia James.