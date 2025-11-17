Larry Summers se aparta de la vida pública tras revelarse nuevos correos con Epstein

El exsecretario del Tesoro del presidente Bill Clinton, Larry Summers. ( FUENTE EXTERNA )

El exsecretario del Tesoro del presidente Bill Clinton, Larry Summers, anunció este lunes que se retirará temporalmente de sus compromisos públicos tras la divulgación de nuevos documentos que detallan sus intercambios con Jeffrey Epstein.

"Estoy profundamente avergonzado de mis acciones y reconozco el dolor que han causado", afirmó en un comunicado difundido el lunes por la noche.

Summers, que mantendrá sus actividades académicas, dijo que su decisión busca "reconstruir la confianza y reparar relaciones" tras conocerse años de correspondencia con Epstein.

"Asumo toda la responsabilidad por mi decisión equivocada de seguir comunicándome con el señor Epstein", insistió el exfuncionario, que calificó el episodio como un error grave de juicio.

¿Qué revelan los nuevos documentos sobre Larry Summers y Epstein?

La Cámara de Representantes publicó la semana pasada una nueva serie de correos que muestran la cercanía entre ambos, incluida la intervención de Epstein en asuntos personales de Summers.

El contenido reactivó el escrutinio sobre el economista, con repercusiones inmediatas en su trabajo en centros de pensamiento donde participa en informes económicos.

Summers, figura clave en la política económica de las últimas décadas y extitular del Consejo Económico Nacional, ya había expresado arrepentimiento por su relación con Epstein.

La nueva publicación de unos 20,000 documentos puso en el centro de la polémica al presidente, Donald Trump, porque en los correos el pederasta fallecido asegura que el mandatario tenía conocimientos de sus crímenes y que pasó "horas" con una de las mujeres que denunció ser víctima de los crímenes.

Esta semana, el Congreso podría votar un proyecto que tiene como finalidad liberar en su totalidad los archivos del caso Epstein, luego de que la demócrata de Arizona, Adelita Grijalva, fuera juramentada en la Cámara Baja, ajustando los 218 votos necesarios para pasar la moción.