Seis detenidos y 122 niños rescatados en Florida en una operación contra abusos y trata

Florida rescata a 122 menores en una de las mayores operaciones contra la trata en EE.UU. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades de Florida rescataron a 122 menores desaparecidos o en riesgo de trata y otros abusos, y arrestaron a seis sospechosos, en una de las "mayores operaciones" similares en la historia de Estados Unidos, anunció este lunes el fiscal general del estado, James Uthmeier.

El operativo Home for the Holidays ("En casa para las fiestas") de dos semanas resultó en el rescate de 57 niños en la bahía de Tampa, 14 en Orlando, 22 en Jacksonville y 29 en Fort Myers, todas en Florida, mientras que el resto estaban en otros nueve estados, detalló el funcionario en una rueda de prensa.

Los niños tenían de 23 meses a 17 años de edad, y "muchos habían experimentado varios niveles" de abuso, negligencia, explotación y exposición a otra actividad criminal.

Rescate récord

El fiscal general de Florida sostuvo que "esta es una de las mayores operaciones únicas de rescate en la historia de Estados Unidos".

"A muchos de estos niños los han victimizado de formas innombrables. Vamos a perseguir a sus abusadores", declaró Uthmeier.

El rescate involucró la colaboración de agencias como el Servicio de Alguaciles o Marshals de Estados Unidos, el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE, en inglés), el Departamento de Niños y Familias y el Departamento de Justicia Juvenil.

La investigación utilizó inteligencia en tiempo real y operaciones en campo para localizar a los niños, mientras que defensores de menores de edad y especialistas ofrecieron recursos para auxiliar a las víctimas rescatadas.

La operación duplicó los 60 niños desaparecidos, presuntas víctimas de trata, que la Operación Ojo de Dragón salvó en junio, también en Florida.

Más de 460,000 niños desaparecen cada año en promedio en Estados Unidos, aunque la mayoría se encuentran, y uno de cada siete menores de edad que huyen a las calles fueron víctimas de tráfico sexual, según el National Protection Task Force (Grupo de Trabajo Nacional para la Protección de la Infancia).