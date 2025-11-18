Congreso de EE. UU. da luz verde a debate sobre resolución que reprende a Chuy García por jubilación

Los demócratas de la Cámara de Representantes fallaron el lunes en un intento por bloquear el debate sobre una resolución que reprende al congresista Chuy García por cambiar de postura respecto a su jubilación, dejando solo a su jefe de gabinete en la boleta electoral.

La votación terminó 206 a 211, con los demócratas incapaces de impedir que la resolución avanzara al pleno.

La medida critica a García por su cambio de posición sobre la jubilación, considerado por algunos representantes como un distanciamiento de su equipo y de las prioridades originales de su partido.

Te puede interesar Concejal latino de Chicago busca arrebatar el escaño del congresista Jesús "Chuy" García

Los demócratas Gluesenkamp Perez y Jared Golden se unieron al bloque republicano en apoyo a la resolución, marcando una rara alianza bipartidista en un tema que ha generado tensiones internas dentro del Partido Demócrata.

El debate final sobre la medida podría ocurrir en los próximos días.

Además, el resultado de la resolución fue la maniobra política de García, debido a que su jefa de gabinete, Patty García, presentó su candidatura justo antes del cierre de inscripciones, lo que dejó sin competencia primaria a otros aspirantes demócratas de forma prácticamente automática.

Gluesenkamp Perez ha criticado duramente ese movimiento, calificándolo de "fundamentalmente antidemocrático" y asegurando que menoscaba la confianza en el proceso electoral.

Lo que alega

Por su parte, el representante García dijo que su retiro se debía a "motivos de salud y familiares" y afirmó que su cardiólogo le advirtió sobre riesgos y que su esposa, que padece esclerosis múltiple, le había pedido no presentarse de nuevo.

Sin embargo, sus críticos argumentan que el momento de la retirada favorece demasiado a su equipo más cercano, lo que ha generado disputas internas en el Partido Demócrata que se han hecho públicas en votaciones como la de este lunes.