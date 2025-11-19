Asaltante del Capitolio indultado por Trump es detenido por abuso sexual infantil

El asalto al Capitolio de Estados Unidos en Washington. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre que fue indultado por el presidente, Donald Trump, tras participar en el asalto al Capitolio de 2021, fue arrestado en Florida por múltiples cargos de abuso sexual a menores, según registros judiciales.

El detenido, Andrew Paul Johnson, de 44 años, se enfrenta a acusaciones de abuso sexual infantil contra dos menores de entre 12 y 16 años, así como cargos por exhibicionismo y transmisión de material perjudicial para un menor.

Johnson, que se declaró no culpable, fue arrestado en agosto en Tennessee y extraditado a Florida.

Según el informe judicial, reportado primero por el medio The Intercept, la investigación comenzó tras la llamada sobre dos menores que presuntamente habían sido víctimas de "actos lascivos durante varios meses" por parte del asaltante.

La madre de una de las víctimas reportó abusos sexuales de Johnson a su hijo durante varios meses y declaró que el menor dijo que "entre el 1 de abril de 2024 y octubre de 2024", el detenido había abusado de él sexualmente tres veces, cuando tenía 11 años.

Posteriormente, Johnson le habría dicho a la víctima que fue indultado por el ataque al Capitolio y que recibiría una recompensa de 10 millones de dólares, algo que los investigadores creen que dijo para evitar que el menor revelara lo sucedido.

¿Cuál es el contexto del indulto y el asalto al Capitolio?

Johnson forma parte de las cerca de 1.500 personas que fueron acusadas por el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando una turba de trumpistas irrumpió en el Congreso para intentar evitar la ratificación de la victoria electoral de Joe Biden.

Trump, que los calificó de "héroes", firmó el indulto en el primer día de su segunda mandato, el 20 de enero pasado.

El republicano llegó a estar imputado por instigar el asalto al Capitolio, pero la Fiscalía desechó el caso cuando este ganó las elecciones presidenciales del año pasado.