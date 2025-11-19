Summers renuncia a consejos de Santander y OpenAI tras difusión de correos con Epstein

El expresidente de Harvard y exsecretario del Tesoro del presidente Bill Clinton, Larry Summers. ( FUENTE EXTERNA )

Larry Summers, profesor en Harvard y exsecretario del Tesoro de Estados Unidos durante la presidencia de Bill Clinton, renunció este miércoles a su puesto en el consejo asesor internacional del banco Santander y de OpenAI.

La decisión fue informada por el portavoz de la entidad financiera y llega después de que el Congreso estadounidense hiciera públicos, la semana pasada, unos 20,000 correos electrónicos del caso del pedarasta fallecido Jeffrey Epstein, donde Summers figura en el intercambio de mensajes.

Según esos documentos, profundos en implicaciones éticas, Summers solicitó a Epstein consejos para mantener una relación sentimental con una mujer a la que, en los mensajes, se refirió como "peril".

¿Qué avances legislativos hay sobre los documentos de Epstein?

La difusión de esos correos se produce en un momento de intensa presión legislativa. El Senado de EE. UU. aprobó por unanimidad un proyecto de ley que obliga al Departamento de Justicia a publicar todos los expedientes de Epstein, incluidos los documentos no clasificados, y ahora espera la firma del presidente Donald Trump.

La iniciativa fue aprobada también por la Cámara de Representantes con un voto casi unánime de 427 a favor y uno en contra.

Los correos publicados incluyen menciones directas a Trump, destacando una comunicación de Epstein que asegura que el republicano conocia de sus delitos.

En uno de ellos, Epstein afirma que Trump "pasó horas" con una de sus víctimas en su mansión.

Trump aún no firma el acuerdo remitido por el Congreso a su escritorio este miércoles y el Departamento de justicia adelantó que la publicación de los documentos podría tomar hasta 30 días.