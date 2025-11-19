Trump promete intentar resolver la guerra de Sudán a petición del príncipe saudí

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al príncipe heredero y primer ministro del Reino de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 18 de noviembre de 2025. ( AFP )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se comprometió este miércoles a intentar resolver la guerra civil en Sudán después de que así se lo pidiera el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, durante una reunión el martes en la Casa Blanca.

"Su majestad quiere que yo haga algo muy importante relacionado con Sudán. No estaba en mis planes involucrarme en eso. Pensé que era algo descabellado y fuera de control", dijo Trump durante un foro con inversores saudíes en Washington al que acudió junto a Bin Salmán.

"Pero veo lo importante que es eso para usted y para muchos de sus amigos aquí presentes. Vamos a empezar a trabajar en Sudán", agregó el mandatario, quien asegura haber resuelto ocho guerras y suele reivindicar para sí mismo el Premio Nobel de la Paz.

Inició en 2023

La guerra en Sudán estalló el 15 de abril de 2023 y, desde entonces, decenas de miles de personas han muerto, más de 13 millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares y más de la mitad de la población sufre inseguridad alimentaria aguda, según la ONU.

El conflicto estalló por la rebelión del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) contra el Ejército sudanés, y tanto la ONU como Estados Unidos han acusado a ambas partes de cometer crímenes de guerra.

Este conflicto fue uno de los principales temas que Bin Salmán quiso poner sobre la mesa en la reunión con Trump, pues Arabia Saudí ve la guerra como una amenaza a la estabilidad de la región y presiona para lograr un alto el fuego y la entrada de ayuda humanitaria.

Trump confirmó durante el foro que Bin Salmán le dio detalles sobre la situación: "Nos explicó toda la cultura y toda la historia, y fue muy interesante escucharlo, realmente asombroso, y, ya saben, ya hemos empezado a trabajar en ello", declaró.

La caída en octubre de la ciudad de Al Fasher y de toda la región de Darfur fue un duro golpe para el Ejército sudanés, que en las últimas semanas se ha focalizado en defender la vecina región de Kordofán para consolidar territorio antes de firmar un eventual acuerdo de alto el fuego.