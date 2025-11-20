La Casa Blanca dice que llamar "cerdita" a una periodista demuestra la honestidad de Trump

El presidente estadounidense Donald Trump habla con los periodistas a bordo del Air Force One. ( FUENTE EXTERNA )

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este jueves que el hecho de que el presidente, Donald Trump, llamara "cerdita" a una periodista demuestra que el mandatario es "honesto" y "transparente" con los medios de comunicación.

"El presidente es muy franco y honesto con todos los presentes en esta sala. Lo han visto ustedes mismos. Lo han experimentado ustedes mismos", aseguró Leavitt en una rueda de prensa después de que una periodista le preguntara a qué se refería Trump cuando llamó así a una reportera.

El presidente llamó "cerdita" y mandó a callar a Catherine Lucey, corresponsal en la Casa Blanca de la agencia Bloomberg, el pasado viernes a bordo del Air Force One cuando esta le preguntó sobre el caso del pederasta Jeffrey Epstein.

"El presidente se frustra con los periodistas cuando mienten sobre él, cuando difunden noticias falsas sobre él y su Administración. Pero también es el presidente más transparente de la historia y, como todos ustedes saben, les da a todos los que están en esta sala un acceso sin precedentes", afirmó la portavoz.

"El presidente más transparente"

Leavitt elogió a Trump como el presidente más transparente y cargó contra su predecesor, Joe Biden: "Creo que el hecho de que el presidente sea franco, abierto y honesto con ustedes, en lugar de esconderse a sus espaldas, es, francamente, mucho más respetuoso que lo que vieron en la última Administración", indicó.

"Todos los que están en esta sala deberían apreciar la franqueza y la apertura que les brinda el presidente Trump casi a diario", concluyó.

La publicación del video en el que se ve a Trump insultando a la reportera desató críticas del gremio periodístico.

Este es uno más de los ataques del mandatario contra los periodistas, especialmente contra las mujeres. El martes llamó "pésima reportera" a una profesional que también le preguntó por los documentos de Epstein.