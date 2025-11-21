Dos hombres de Texas acusados de planear la invasión de isla en Haití para violar mujeres

Se trata de Gavin Rivers Weisenburg, de 21 años y residente de Allen, y Tanner Christopher Thomas, de 20 y originario de Argyle. ( FUENTE EXTERNA )

Dos jóvenes de Texas fueron acusados de conspirar para invadir una isla frente a las costas de Haití, asesinar a los hombres que viven allí y violar a mujeres y niñas, informó este jueves la fiscalía de Estados Unidos.

Gavin Rivers Weisenburg, de 21 años y residente de Allen, y Tanner Christopher Thomas, de 20 y originario de Argyle, fueron imputados por un gran jurado federal en el Distrito Este de Texas por conspiración para asesinar, mutilar o secuestrar en un país extranjero, así como por producción de pornografía infantil.

Los acusados habrían pasado casi un año elaborando el plan, que contemplaba viajar en velero hasta la isla de Gonave, en Haití, reclutar a personas sin hogar del área de Washington D.C. como combatientes y ejecutar un golpe armado.

¿Cuál era el plan y los objetivos de la conspiración?

Según los investigadores, su objetivo final era asesinar a los hombres de la isla y convertir a mujeres y niños en "esclavos sexuales".

Gonave es una isla ubicada al oeste de Puerto Príncipe y tiene una población de unos 87.000 habitantes.

La Fiscalía asegura que ambos dieron pasos concretos para materializar la idea: estudiaron criollo haitiano, elaboraron planes logísticos y buscaron reclutas.

Thomas incluso se alistó en la Fuerza Aérea de Estados Unidos para adquirir destrezas militares, según la acusación.

¿Qué acciones concretas tomaron y cuáles son las posibles sanciones?

Weisenberg viajó a Tailandia en febrero de este año para inscribirse en un curso de navegación con velero pero no logró completar sus planes por el costo de los estudios, según informó la cadena local Fox4.

De ser condenados, podrían recibir penas que van desde los 15 años de prisión hasta cadena perpetua, dependiendo del cargo.

El caso está siendo investigado por el FBI, la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea y la Policía de Celina, en Texas.