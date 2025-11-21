Cargos electos y activistas en Nueva York conciencian a población ante más redadas de ICE

Manifestación en Nueva York contra las redadas y deportaciones de migrantes que realiza el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) del gobierno de Donald Trump, el 10 de junio de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Cargos electos y grupos activistas de la ciudad de Nueva York están realizando acciones de concienciación y preparación entre la población ante un posible aumento de las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en los próximos días o semanas.

El auditor de la ciudad, Brad Lander, compareció hoy junto a otros políticos demócratas cerca del edificio federal de Manhattan que acoge un tribunal de inmigración, la sede local de ICE e instalaciones de detención, 26 Federal Plaza, en el que han protestado repetidamente.

Lander arremetió contra el alcalde saliente, Eric Adams, por "venderse" al presidente Donald Trump al facilitar la cooperación policial local con ICE y se mostró esperanzado en que el electo, Zohran Mamdani, ofrezca recursos legales para los inmigrantes.

El zar de la frontera del Gobierno de Trump, Tom Homan, adelantó el martes en Fox News "operaciones en la ciudad de Nueva York" en el "futuro cercano", aunque reconoció dificultades para actuar dadas las protecciones a los inmigrantes que ofrece el estatus de 'ciudad santuario'.

¿Cómo se están preparando los inmigrantes y la comunidad para enfrentar las redadas?

Una líder del grupo New York Immigrant Coalition (NYIC), Wennie Chen, pidió hoy a los inmigrantes prepararse para proteger a sus vecinos y a sí mismos, y recomendó tener contactos de emergencia listos, copias físicas y digitales de sus documentos importantes y planes por si "ocurre lo peor".

La legisladora estatal Marcela Mitaynes abogó, junto a Lander, por seguir acudiendo a ver las condiciones de los inmigrantes detenidos allí, y aseguró que sus vecinos tienen miedo, están dejando de ir a trabajar y de llevar a los niños a la escuela, y los negocios locales se resientes.

"No vamos a permitir que sigan abusando del pueblo de esta manera", dijo Mitaynes directamente a Homan.

Aunque las redadas en Nueva York han sido escasas en comparación con otras ciudades, recientemente hubo una contra vendedores ambulantes y un sonado caso, esta semana, en el que los agentes entraron a punta de pistola en el hogar de una madre sola con sus hijos pequeños.

¿Qué impacto tienen las redadas en la comunidad local y qué respuestas se han organizado?

En paralelo, organizaciones civiles locales como Hands Off NYC han organizado talleres para ofrecer recursos preparatorios y repartiendo miles silbatos entre la población para que los usen con diferentes códigos: silbidos cortos ante un avistamiento de ICE y largos ante detenciones.

Este mes trascendía también que la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha coordinado reuniones con líderes empresariales, religiosos y activistas, y las fuerzas del orden con miras a evitar, retrasar o abordar una potencial incursión del gobierno federal cuando Mamdani asuma el cargo de alcalde.