El exdirector del FBI Comey pide desestimar caso penal por "errores fundamentales"

James Comey está acusado de un cargo de mentir al Congreso y otro de obstruir un procedimiento legislativo. ( FUENTE EXTERNA )

El exdirector del FBI James Comey solicitó este viernes que se desestime el caso penal en su contra, alegando "errores fundamentales" en el proceso ante el gran jurado y en la gestión de la fiscal interina Lindsey Halligan, designada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La defensa sostiene que la acusación no fue votada por el gran jurado, lo que violaría sus derechos constitucionales, según diversos medios de comunicación.

Comey, que está acusado de un cargo de mentir al Congreso y otro de obstruir un procedimiento legislativo, argumentó que Halligan, designada días antes de la acusación y sin experiencia previa como fiscal, cometió irregularidades que hacen inválida la acusación.

Un juez federal, William Fitzpatrick, advirtió que Halligan realizó declaraciones que podrían comprometer la integridad del gran jurado y cuestionó el uso de pruebas obtenidas en investigaciones previas contra un amigo de Comey, el profesor Daniel Richman, sin una nueva orden judicial.

Votación del jurado

Durante una audiencia, se reveló que el gran jurado rechazó inicialmente uno de los tres cargos y que la acusación corregida, con solo dos cargos, podría no haber sido votada por todos los miembros.

La defensa sostiene que esto convierte en nula la acusación y pide su desestimación. Comey se declaró no culpable de ambos cargos.

El Departamento de Justicia adelantó la acusación contra el exdirector, quien durante la Administración de Barack Obama había investigado la posible intervención rusa en la campaña política del magnate republicano.