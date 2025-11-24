La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, recibió este lunes el abeto que presidirá las decoraciones de navidad de la Casa Blanca, que proviene de una granja de árboles del estado de Míchigan.

El árbol, un abeto Concolor de más de 20 pies de alto (más de seis metros), procede de la granja de la familia Korson en Sidney, en el estado de Míchigan, y fue el ganador del concurso anual de la Asociación Nacional de Árboles de Navidad.

Melania salió a la entrada principal de la mansión a recibir al abeto, que fue transportado por un carro de caballos capitaneado por tres hombres vestidos de esmoquin.

La primera dama vistió un abrigo color marfil de Christian Dior, zapatos de tacón a cuadros Manolo Blahnik y guantes de cuero rojos.

"Es un árbol bonito", declaró Melania mientras era fotografiada al lado del abeto que será expuesto en el Salón Azul de la mansión presidencial.

Unos minutos después, saludó a los conductores del carruaje y las personas que acompañaban a los caballos y regresó al interior de la Casa Blanca.

Una breve recepción

La recepción fue más corta que la del año pasado, cuando la entonces primera dama, Jill Biden, recibió al ejemplar acompaña de miembros de su familia y afectados por el huracán Helene, a los que honraba el árbol.

Melania vuelve a ser la cara visible de la Navidad en la mansión presidencial, ya que su oficina está a cargo de las decoraciones y los eventos relacionados con estas festividades.

Durante el primer mandato ya tuvo que estar al cargo de esta tarea, sin embargo, su experiencia se vio marcada por polémicas, especialmente tras la filtración de audios donde expresó frustración por las exigencias y la presión que sufría por las celebraciones navideñas.

Trump no estuvo presente

El presidente Donald Trump no estuvo presente en el acto, ya que pasó la mañana conversando por teléfono con el presidente chino, Xi Jinping, mientras su equipo de política exterior trabajaba para ultimar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania antes de la fecha límite autoimpuesta del Día de Acción de Gracias.

Este martes, se espera que el mandatario indulte a los pavos Gobble y Waddle en la Casa Blanca, manteniendo la tradición anual de salvar a dos ejemplares de la cena de Acción de Gracias.

Los Trump pasarán el feriado en Mar-a-Lago, el resort del presidente en Palm Beach, Florida, después de haber encabezado el martes el tradicional indulto al pavo, patrocinado por la industria de la carne.