RD recibirá por primera vez a un secretario de Guerra de EE. UU.

El presidente Luis Abinader anunció este lunes la próxima visita al país del secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth. Con este viaje oficial, Hegseth se convierte en el primer funcionario estadounidense de esta categoría —equivalente en otros periodos históricos al secretario de Defensa— que realiza una visita a territorio dominicano.

La visita se enmarca dentro de la agenda bilateral de cooperación en materia de seguridad y combate al narcotráfico entre ambas naciones.

El anuncio se produce en un contexto en el que la coordinación entre República Dominicana y Estados Unidos se encuentra en uno de sus niveles más altos, impulsada —según autoridades dominicanas— por la necesidad de responder a un escenario regional cada vez más complejo. La presencia de Hegseth, afirmaron, busca reforzar y dar continuidad a las acciones operativas ejecutadas en los últimos años.

La llegada del secretario de Guerra se confirma días después de que el presidente Abinader adelantara que República Dominicana y la Administración para el Control de Drogas (DEA) implementarán medidas "mucho más extensas y profundas" contra el narcotráfico, dentro de un plan integral que será presentado oficialmente en las próximas semanas.

Aunque el Gobierno no ofreció fechas concretas ni detalles de la agenda oficial, se anticipa que el encuentro incluirá la revisión de operaciones conjuntas, intercambio de inteligencia y eventuales nuevas fases de la estrategia regional contra redes criminales transnacionales.

¿Quién es Pete Hegseth?

Pete Hegseth es el actual secretario de Guerra de Estados Unidos bajo la administración Trump. Fue confirmado como secretario de Defensa el pasado 25 de enero de este año.

Veterano de la Guardia Nacional del Ejército, sirvió en Guantánamo Bay, Irak y Afganistán, acumulando reconocimientos como la medalla Bronze Star. Fuera del ámbito militar, dirigió organizaciones de veteranos y posteriormente fue comentarista y presentador en Fox News.

Desde su designación en 2025, ha promovido una agenda centrada en la cooperación militar regional y el combate a estructuras del crimen organizado.