Muere mujer de 95 años en incendio que dejó a su hija y bisnieta en estado crítico en Nueva York

Bomberos responden a un reporte de un incendio en Queens. ( FUENTE EXTERNA )

Una mujer de 95 años falleció el domingo después de que un gran incendio consumiera los cimientos de su casa en Queens, Nueva York. El siniestro también dejó en estado crítico a su hija de 68 años y a su bisnieta de seis.

El siniestro se produjo poco antes de las 8:00 de la mañana en el sótano de la vivienda, ubicada en la calle 202, entre la avenida 113 y la avenida Murdock, en St. Albans.

La causa del incendio aún está bajo investigación, pero vecinos afirman que los bomberos en el lugar les informaron que la caldera de la residencia habría explotado.

"Salimos y miramos y la casa estaba envuelta en llamas. No era humo, sino llamas, llamas anaranjadas", relató un testigo.

Los afectados

Janai Grant identificó a las víctimas como su abuela, Joyce Bunkum; su madre, Paula, de 68 años; y su hija de seis años, Aylani, quien resultó gravemente herida.

Más de 60 bomberos y paramédicos respondieron a la emergencia y lograron sacar a los tres miembros de la familia atrapados dentro de la vivienda, según el FDNY.

La madre de la niña vive en Long Island y la menor había pasado la noche con sus familiares en la casa de Queens, según vecinos.

Personal de EMS le practicó RCP a la niña tras ser sacada del incendio, de acuerdo con las fuentes.

Todos los residentes del edificio fueron trasladados a hospitales locales.