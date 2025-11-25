La alcaldesa demócrata de Washington no buscará la reelección tras diez años en el cargo

La alcaldesa de Washington, la demócrata Muriel Bowser, anunció este martes que no se presentará a la reelección en 2026, tras más de diez años en el cargo y tras desencuentros con el presidente, Donald Trump, por el despliegue de fuerzas federales en la capital.

"Ha sido el honor de mi vida ser su alcaldesa. Juntos hemos construido un legado de éxito del que me siento profundamente orgullosa. Con el corazón lleno de gratitud, anuncio que no buscaré un cuarto mandato", dijo en redes sociales Bowser, de 53 años, quien ocupa el cargo desde enero de 2015.

Bowser se convirtió durante el primer mandato de Trump (2017-2021) en uno de los rostros de la resistencia demócrata, pero en el segundo mandato ha adoptado una postura más pragmática para intentar preservar la autonomía de la capital.

A principios de año cedió a las presiones de la Casa Blanca y aceptó demoler la plaza Black Lives Matter (Las vidas negras importan), creada durante las protestas antirracistas de 2020.

¿Cómo fue la relación de Bowser con la administración de Donald Trump?

El pasado verano, se opuso a la decisión de Trump de desplegar la Guardia Nacional en Washington, una de las ciudades más violentas del país, bajo el argumento de combatir la criminalidad.

En un principio, la demócrata consideró que se trataba de una medida innecesaria y propagandística por parte de la Casa Blanca, dado que los homicidios en la capital habían caído un 34 % en 2024 respecto al año anterior.

Sin embargo, Trump terminó elogiando a Bowser, al afirmar que finalmente decidió cooperar con las autoridades federales en la lucha contra el crimen.

En una carta de despedida, Bowser destacó entre sus logros el aumento de la matrícula escolar, la reducción del desempleo, el liderazgo en la recuperación tras la pandemia de covid-19 y haber sentado las bases para la construcción del estadio RFK para los Commanders, el equipo de fútbol americano de la capital.

¿Cuáles fueron los principales logros de Bowser durante su gestión?

Las próximas elecciones para la alcaldía capitalina se celebrarán el 3 de noviembre de 2026, coincidiendo con los comicios de medio mandato para renovar el Congreso de Estados Unidos.