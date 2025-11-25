×
Pentágono abre investigación contra el senador Kelly tras video sobre órdenes ilegales

Demócratas denuncian uso político del Departamento de Defensa

    Pentágono abre investigación contra el senador Kelly tras video sobre órdenes ilegales
    Senador Mark Kelly bajo investigación tras pedir a militares rechazar órdenes ilegales. (FUENTE EXTERNA)

    El Pentágono informó el lunes que investiga al senador demócrata Mark Kelly, de Arizona, por "graves acusaciones de mala conducta", pocos días después de que el legislador apareciera en un video instando a las tropas a rechazar órdenes ilegales.

    El anuncio, inusual, se produce en medio de crecientes tensiones entre la Administración de Donald Trump y varios de sus críticos en el Congreso.

    Kelly, capitán retirado de la Marina y exastronauta, participó junto a otros cinco legisladores demócratas con experiencia militar o en inteligencia en un breve video que recordaba a los militares su obligación de no obedecer órdenes contrarias a la ley.

    El mensaje desató la ira de Trump, quien acusó a los participantes de "conducta sediciosa" y llegó a sugerir que debían ser ejecutados, lo que generó amenazas de muerte contra los seis congresistas.

    Hegseth critica acción

    El secretario de Guerra, Pete Hegseth, calificó la intervención de los legisladores como una acción "despreciable, imprudente y falsa", y los apodó los "Seis Sediciosos", argumentando que estaban alentando a las tropas a desobedecer a sus comandantes.

    Kelly defendió su postura afirmando que no se dejará intimidar y que su mensaje refleja principios básicos del entrenamiento militar, que instruye a los soldados a rechazar órdenes ilegales o inmorales.

    • Expertos legales señalaron que las declaraciones del senador probablemente estén protegidas por la cláusula de expresión y debate que ampara a los miembros del Congreso, y que la posibilidad de un juicio militar es remota.

    La investigación contra Kelly coincide con otros movimientos del Pentágono dirigidos a legisladores demócratas con pasado militar, entre ellos el representante Eugene Vindman.

    Demócratas como el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, denunciaron que la Casa Blanca busca usar al Departamento de Guerra como instrumento de represalia política contra quienes han cuestionado a Trump.

