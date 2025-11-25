La congresista acusada de robar cinco millones para desastres naturales comparece en Miami

La congresista estadounidense Sheila Cherfilus-McCormick compareció este martes ante una corte en Miami para afrontar la acusación de que robó, junto con otras personas, cinco millones de dólares destinados a atender desastres naturales en 2021 para usarlos en su campaña al Congreso y comprar un anillo.

Cherfilus-McCormick se presentó ante las autoridades antes de su audiencia en una corte federal en Miami, donde su defensa insistió en que hay motivaciones políticas detrás de la denuncia que el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos anunció la semana pasada.

"El Gobierno federal, el DOJ, decidió imputar a una congresista demócrata y negra sin darle a sus abogados la oportunidad de reunirse y discutir las circunstancias", declaró a los medios Lauren Krasnoff, defensora de la legisladora, quien representa áreas de población negra de Fort Lauderdale y West Palm Beach.

La abogada mantuvo la inocencia Cherfilus-McCormick, a quien el DOJ acusó la semana pasada de robar fondos públicos mediante una empresa familiar de atención médica con un contrato con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés).

¿Cuál es la reacción de la congresista y qué consecuencias enfrenta?

La compañía, que participaba en programas de vacunación contra la covid-19, supuestamente recibió en julio de 2021 un sobrepago de cinco millones de dólares en fondos de FEMA y la legisladora y su hermano "conspiraron para robar" esa cantidad, que canalizaron a través de múltiples cuentas para ocultar su origen, según el DOJ.

Los fiscales también aseveran que la congresista usó más de 100,000 de estos dólares para comprar un anillo de diamantes y que los acusados canalizaron otros fondos a "amigos y familiares que luego donaron a la campaña como si estuvieran utilizando su propio dinero".

Cherfilus-McCormick, quien también está acusada junto con su preparador de impuestos de 2021 por conspirar para presentar una declaración falsa, podría afrontar una pena máxima de 53 años de prisión.

"La congresista es inocente y vamos a probarlo", insistió su abogada Krasnoff.

¿Qué acciones ha tomado la Cámara de Representantes ante el caso?

Ante el escándalo, el congresista republicano Greg Steube, también de Florida, pidió a la Cámara de Representantes expulsarla, algo que ocurrió por última vez en diciembre de 2023, cuando los legisladores removieron del cargo al neoyorquino George Santos, acusado de fraude y robo de identidad.

"Cuando los huracanes golpean, los floridanos dependen de la ayuda de FEMA para volver a ponerse de pie. La idea que una integrante de Florida en el Congreso robaría cinco millones de dólares en fondos de FEMA para ella misma es tan inconcebible como ilegal", declaró este martes Steube al publicar un video.