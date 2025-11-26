Dos agentes de la Guardia Nacional heridos en tiroteo cerca a la Casa Blanca, según medios

Integrantes del Servicio Secreto de los Estados Unidos custodian la entrada de la Casa Blanca este miércoles, en Washington (EE.UU.). ( EFE/ OCTAVIO GUZMÁN )

Al menos dos agentes de la Guardia Nacional de Estados Unidos resultaron heridos por disparos durante un tiroteo registrado este miércoles cerca de la Casa Blanca, informó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

"Por favor, únanse a mí para orar por los dos guardias nacionales que fueron baleados hace unos momentos en Washington DC", declaró Noem en la red social X.

Un sospechoso fue detenido y la zona se encuentra acordonada, anunció la Policía capitalina a través de redes sociales.

"La Casa Blanca está al tanto y monitorea activamente esta trágica situación. El presidente ha sido informado", dijo en un comunicado Karoline Leavitt, portavoz de Donald Trump, quien se encuentra en Florida

Los disparos se produjeron en la esquina entre la calle 17 y la calle I, en el noreste de Washington, a pocos pasos de la residencia presidencial.

¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades y el contexto del despliegue de la Guardia Nacional?

Dos fuentes confirmaron a Fox News que dos miembros de la Guardia Nacional recibieron disparos, pero se desconocen sus condiciones.

La Guardia Nacional fue desplegada en Washington en agosto pasado por orden de Trump con el argumento de combatir la criminalidad en la ciudad, una de las más violentas del país.

En un inicio, la alcaldesa capitalina, la demócrata Muriel Bowser, se opuso al despliegue, argumentando que la policía local había logrado un descenso en los homicidios, pero luego Trump elogió al gobierno local asegurando que decidieron cooperar con las fuerzas federales.