×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Aviones KC-135
Aviones KC-135

EE. UU. enviará aviones KC-135 y C-130 a RD para reforzar lucha contra el narcotráfico

Estas aeronaves participarán en la Operación Lanza del Sur, lanzada por Estados Unidos para interrumpir el tráfico de drogas y el crimen organizado

    Expandir imagen
    EE. UU. enviará aviones KC-135 y C-130 a RD para reforzar lucha contra el narcotráfico
    Aviones tipo KC-135 (FUENTE EXTERNA)

    Como parte del acuerdo de cooperación bilateral entre República Dominicana y Estados Unidos para combatir el narcotráfico, se desplegarán en el país aeronaves KC-135 y C-130 Hércules, según informaron este miércoles las autoridades.

    Los KC-135, aviones cisterna de reabastecimiento aéreo, apoyarán las misiones de patrullaje y vigilancia sobre el Caribe, ofreciendo combustible en vuelo a aeronaves de países aliados y permitiendo operaciones prolongadas de monitoreo, detección y rastreo de actividades ilícitas, de acuerdo a datos suministrado por la Presidencia.

    Por su parte, los C-130 Hércules, aviones de transporte multifuncional, brindarán apoyo logístico y operativo, incluyendo traslado de equipos y personal técnico, evacuaciones aeromédicas, lucha contra incendios, reconocimiento meteorológico y asistencia en emergencias o desastres naturales.

    Expandir imagen
    Infografía
    Los aviones C-130 Hércules, aviones de transporte multifuncional, brindarán apoyo logístico y operativo, incluyendo traslado de equipos y personal técnico, evacuaciones aeromédicas, lucha contra incendios, reconocimiento meteorológico y asistencia en emergencias o desastres naturales. (FUENTE EXTERNA)

    "Esta colaboración tiene la finalidad de interrumpir las operaciones ilícitas por parte de organizaciones criminales transnacionales (OCT) y organizaciones terroristas extranjeras (OTD), identificadas por los Estados Unidos en diversas rutas que abarcan toda la extensión del mar Caribe", detalla el documento.

    • El Comando Sur y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos proporcionarán las aeronaves de reabastecimiento y transporte aéreo para apoyar las operaciones contra el narcotráfico en la región.

    Operación Lanza del Sur

    Estas aeronaves participarán en la Operación Lanza del Sur, lanzada por Estados Unidos para interrumpir el tráfico de drogas y armas de organizaciones criminales transnacionales y grupos identificados como terroristas.

    El despliegue forma parte de una colaboración de larga data entre ambos países, que refuerza la vigilancia y la interdicción sobre rutas marítimas y aéreas utilizadas por el narcotráfico en el Caribe, contribuyendo también a la seguridad regional y hemisférica.

    La llegada de estas aeronaves coincide con la visita del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien destacó la importancia de la cooperación con República Dominicana para enfrentar el crimen organizado y los carteles de drogas.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.