EE. UU. enviará aviones KC-135 y C-130 a RD para reforzar lucha contra el narcotráfico

Como parte del acuerdo de cooperación bilateral entre República Dominicana y Estados Unidos para combatir el narcotráfico, se desplegarán en el país aeronaves KC-135 y C-130 Hércules, según informaron este miércoles las autoridades.

Los KC-135, aviones cisterna de reabastecimiento aéreo, apoyarán las misiones de patrullaje y vigilancia sobre el Caribe, ofreciendo combustible en vuelo a aeronaves de países aliados y permitiendo operaciones prolongadas de monitoreo, detección y rastreo de actividades ilícitas, de acuerdo a datos suministrado por la Presidencia.

Por su parte, los C-130 Hércules, aviones de transporte multifuncional, brindarán apoyo logístico y operativo, incluyendo traslado de equipos y personal técnico, evacuaciones aeromédicas, lucha contra incendios, reconocimiento meteorológico y asistencia en emergencias o desastres naturales.

"Esta colaboración tiene la finalidad de interrumpir las operaciones ilícitas por parte de organizaciones criminales transnacionales (OCT) y organizaciones terroristas extranjeras (OTD), identificadas por los Estados Unidos en diversas rutas que abarcan toda la extensión del mar Caribe", detalla el documento.

El Comando Sur y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos proporcionarán las aeronaves de reabastecimiento y transporte aéreo para apoyar las operaciones contra el narcotráfico en la región.

Operación Lanza del Sur

Estas aeronaves participarán en la Operación Lanza del Sur, lanzada por Estados Unidos para interrumpir el tráfico de drogas y armas de organizaciones criminales transnacionales y grupos identificados como terroristas.

El despliegue forma parte de una colaboración de larga data entre ambos países, que refuerza la vigilancia y la interdicción sobre rutas marítimas y aéreas utilizadas por el narcotráfico en el Caribe, contribuyendo también a la seguridad regional y hemisférica.

La llegada de estas aeronaves coincide con la visita del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien destacó la importancia de la cooperación con República Dominicana para enfrentar el crimen organizado y los carteles de drogas.