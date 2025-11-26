×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Secretario de Guerra
Secretario de Guerra

El día que República Dominicana recibió por primera vez al secretario de Guerra de EE. UU.

Desde temprano, el miércoles se sentía distinto en el Aeropuerto Internacional de Las Américas

  • Paola Wisky - Twitter
Expandir imagen
El día que República Dominicana recibió por primera vez al secretario de Guerra de EE. UU.
El secretario de Guerra Pete Hegseth arribó hoy a República Dominicana (NEAL CRUZ)

Desde temprano, el miércoles se sentía distinto en el Aeropuerto Internacional de Las Américas. No era un día cualquiera: por primera vez, República Dominicana recibiría la visita de un secretario de Guerra —o Defensa— del gobierno de los Estados Unidos. El protagonista, Pete Hegseth, ya había sido anunciado por el presidente Luis Abinader el lunes pasado, y la expectativa bastó para que decenas de periodistas se apostaran en el lugar desde horas tempranas.

La prensa avanzó apenas hasta donde lo permitían los controles. Primero, un protocolo habitual de aeropuerto: escáneres, detectores de metales, objetos personales sobre bandejas. Luego, un segundo filtro, esta vez más riguroso, con perros entrenados para detectar cualquier elemento que pudiera comprometer la seguridad del alto funcionario estadounidense. 

Entre movimientos de seguridad, revisiones del perímetro y grabaciones del ambiente, el reloj marcó las 12:30 del mediodía. Quedaba esperar hasta la 1:00 de la tarde, la hora pautada para el aterrizaje.

A la 1:18, el sonido grave de motores rompió la espera. Un C-32 de la Fuerza Aérea de EE. UU. tocó tierra y de inmediato se activó el protocolo: personal dominicano y estadounidense corrió posiciones, una caravana se acercó al avión y las cámaras se alistaron para capturar el momento. Pero Hegseth no descendió.  

Previamente la Embajada estadounidense explicó que el secretario iba a sostener una reunión a bordo tan pronto llegara al país. No se ofrecieron detalles del encuentro.

Expandir imagen
Infografía
(NEAL CRUZ)

Minutos después del aterrizaje inicial, otro avión irrumpió en escena: un transporte de tropas y suministros de la Fuerza Aérea estadounidense que se colocó detrás de la aeronave principal. La actividad en la pista aumentó. Minutos antes de la salida del secretario, la embajadora de Estados Unidos, Leah Campos, llegó al aeropuerto e ingresó al C-32

Al lugar se presentó el ministro de Defensa dominicano, Carlos Fernández Onofre, parte de la comitiva que recibiría al visitante.

RELACIONADAS

El descenso 

Pasada la 1:30 de la tarde, finalmente, Pete Hegseth descendió las escaleras del avión. Saludó brevemente y abordó uno de los vehículos que lo llevarían al Palacio Nacional para su encuentro con el presidente Abinader

Allí, durante el acto oficial, se anunció que República Dominicana autorizó a los Estados Unidos el uso de zonas restringidas de la Base Aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional de Las Américas para el transporte de equipo y personal técnico vinculado a la visita del secretario de Guerra.

Leer más
TEMAS -
  • Compartir por Twitter

Egresada de la UASD de la carrera de Comunicación Social, mención Periodismo. Ha participado como colaboradora en programas radiales y como periodista en El Nuevo Diario y Diario Libre.