El día que República Dominicana recibió por primera vez al secretario de Guerra de EE. UU.

Desde temprano, el miércoles se sentía distinto en el Aeropuerto Internacional de Las Américas. No era un día cualquiera: por primera vez, República Dominicana recibiría la visita de un secretario de Guerra —o Defensa— del gobierno de los Estados Unidos. El protagonista, Pete Hegseth, ya había sido anunciado por el presidente Luis Abinader el lunes pasado, y la expectativa bastó para que decenas de periodistas se apostaran en el lugar desde horas tempranas.

La prensa avanzó apenas hasta donde lo permitían los controles. Primero, un protocolo habitual de aeropuerto: escáneres, detectores de metales, objetos personales sobre bandejas. Luego, un segundo filtro, esta vez más riguroso, con perros entrenados para detectar cualquier elemento que pudiera comprometer la seguridad del alto funcionario estadounidense.

Entre movimientos de seguridad, revisiones del perímetro y grabaciones del ambiente, el reloj marcó las 12:30 del mediodía. Quedaba esperar hasta la 1:00 de la tarde, la hora pautada para el aterrizaje.

A la 1:18, el sonido grave de motores rompió la espera. Un C-32 de la Fuerza Aérea de EE. UU. tocó tierra y de inmediato se activó el protocolo: personal dominicano y estadounidense corrió posiciones, una caravana se acercó al avión y las cámaras se alistaron para capturar el momento. Pero Hegseth no descendió.

Previamente la Embajada estadounidense explicó que el secretario iba a sostener una reunión a bordo tan pronto llegara al país. No se ofrecieron detalles del encuentro.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/whatsapp-image-2025-11-26-at-54206-pm-ede13e94.jpeg (NEAL CRUZ)

Minutos después del aterrizaje inicial, otro avión irrumpió en escena: un transporte de tropas y suministros de la Fuerza Aérea estadounidense que se colocó detrás de la aeronave principal. La actividad en la pista aumentó. Minutos antes de la salida del secretario, la embajadora de Estados Unidos, Leah Campos, llegó al aeropuerto e ingresó al C-32.

Al lugar se presentó el ministro de Defensa dominicano, Carlos Fernández Onofre, parte de la comitiva que recibiría al visitante.

El descenso

Pasada la 1:30 de la tarde, finalmente, Pete Hegseth descendió las escaleras del avión. Saludó brevemente y abordó uno de los vehículos que lo llevarían al Palacio Nacional para su encuentro con el presidente Abinader.

Allí, durante el acto oficial, se anunció que República Dominicana autorizó a los Estados Unidos el uso de zonas restringidas de la Base Aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional de Las Américas para el transporte de equipo y personal técnico vinculado a la visita del secretario de Guerra.