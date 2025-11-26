Identifican a presunto autor del tiroteo a la Guardia Nacional en Washington, según medios

Integrantes del Servicio Secreto de los Estados Unidos custodian la entrada de la Casa Blanca este miércoles, en Washington (EE.UU.). ( EFE )

Las autoridades identificaron al presunto autor del tiroteo que dejó heridos de gravedad a dos miembros de la Guardia Nacional en Washington D.C. este miércoles, según anunciaron algunos medios estadounidenses citando fuerzas de seguridad.

El sospechoso es Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano de 29 años que ingresó a Estados Unidos en 2021, según la información de las cadenas CBS y CNN.

Antes de que se revelara su identidad, el atacante fue descrito como un "pistolero solitario" por la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, quien agregó que el ataque contra los miembros de la Guardia Nacional fue un ataque dirigido.

El incidente ocurrió en una estación de metro ubicada a unos 500 metros de la Casa Blanca. Ambos soldados estaban armados en el momento del ataque y hasta ahora no se han confirmado detalles sobre cómo y quién repelió el fuego.

Lakanwal se encuentra bajo custodia y presenta diversas heridas de arma de fuego, mientras que los uniformados están estables, aunque en estado crítico, en dos centros asistenciales diferentes de la capital estadounidense.

¿Qué medidas se han tomado?

La Guardia Nacional se encuentra en el centro de una disputa política y legal desde que el presidente, Donald Trump, ordenó su despliegue en Washington D.C. y otras ciudades argumentando problemas de seguridad, una medida que un tribunal de la capital rechazó por exceder las facultades presidenciales.

Este mismo miércoles, la Administración Trump presentó una moción de emergencia para apelar este fallo y evitar que los integrantes de este cuerpo sean retirados de Washington el próximo 11 de diciembre, la fecha límite dictaminada por la justicia.