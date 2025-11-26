EE. UU. y RD refuerzan cooperación antidrogas; secretario de Guerra anuncia envío adicional de tropas a Washington tras ataque

Secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional de República Dominicana el miércoles 26 de noviembre de 2025. ( DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA )

El secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este miércoles que las reuniones sostenidas en el Palacio Nacional con el presidente Luis Abinader y el ministro de Defensa el teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre fueron "muy productivas", centradas en fortalecer las acciones conjuntas contra el narcotráfico en el Caribe y en todo el hemisferio occidental.

Al salir del encuentro, Hegseth inició su declaración con un anuncio inesperado: informó que dos miembros de la Guardia Nacional estadounidense fueron asesinados en Washington, D. C., en un ataque que calificó de "desesperado" y dirigido contra "lo mejor de América". Señaló que el hecho ocurrió "a pocos pasos de la Casa Blanca" y que solo servirá para "fortalecer la resolución" del Gobierno estadounidense frente a la criminalidad.

El secretario anunció que, por instrucción del presidente Donald Trump, solicitará al Secretario del Ejército el envío de 500 efectivos adicionales de la Guardia Nacional a la capital estadounidense. "Nunca nos devolveremos. La caída del crimen ha sido histórica y la seguridad también. Si los criminales quieren atacar a nuestros héroes, responderemos", sostuvo.

Hegseth pidió "oraciones para los guardias nacionales y sus familias" y subrayó el rol de la fe como sostén del pueblo estadounidense "en momentos de violencia contra servidores públicos".

Compromiso conjunto contra los cárteles

En relación con su visita oficial a República Dominicana, Hegseth afirmó que Estados Unidos trabaja con plena coordinación con el Gobierno dominicano para "perseguir a los narcoterroristas" que operan en la región.

"La criminalidad no tiene fronteras. Ya sea en Washington, el Caribe o cualquier punto del hemisferio occidental, los vamos a buscar y no podrán esconderse", declaró.

El funcionario respaldó la decisión del presidente Abinader de ampliar temporalmente la cooperación aérea y marítima para reforzar la vigilancia contra el narcotráfico.

Durante su discurso, el mandatario anunció que, bajo acuerdos firmados en 1995 y 2003, Estados Unidos podrá utilizar por tiempo limitado áreas restringidas de la Base Aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional de Las Américas para operaciones logísticas de reabastecimiento, transporte de equipos y personal técnico, siempre bajo supervisión dominicana.

Hegseth reiteró la política de "paz a través de la fuerza" impulsada por la administración Trump y lanzó un mensaje directo a las redes criminales: "Si eres un narcoterrorista que quiere llevar drogas a Estados Unidos, te encontraremos. Sabemos quiénes son los objetivos, sabemos por qué, y los neutralizaremos".

El secretario resaltó que Estados Unidos está "orgulloso de trabajar con República Dominicana y con otros países serios" para impedir que los cárteles "interrumpan el trabajo conjunto que estamos realizando".