El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, encabezan una rueda de prensa desde el Palacio Nacional de la República Dominicana donde se espera que se aborden temas neurálgicos en materia de seguridad en la región del Caribe.

El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, ya se encuentra en la República Dominicana, marcando la primera visita de un jefe del Pentágono al país. Su llegada se produjo por el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), a las 12 :55 del mediodía de este miércoles