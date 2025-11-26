Trump califica como "acto de terror" el tiroteo contra miembros de la Guardia Nacional

Miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos vigilan en una calle cerca de la Casa Blanca luego de un tiroteo este miércoles, en Washington (EE.UU.). ( EFE )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este miércoles como un "acto de terror" el tiroteo en Washington D.C. que dejó a dos integrantes de la Guardia Nacional gravemente heridos.

En un video colgado en las redes sociales de la Casa Blanca y del mandatario, Trump calificó al atacante -que según medios ya fue identificado por las autoridades- como "animal" y aseguró que será juzgado por lo sucedido.

"Es un hombre de Afganistán que entró en 2021 durante la Administración de Joe Biden", resaltó Trump y criticó la política de su antecesor que permitió a inmigrantes de esta nación ingresar al país en medio de la toma del poder de los talibanes.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Durante la declaración, el republicano aprovechó para reiterar su retórica contra migrantes, sugiriendo que su gobierno intensificaría los esfuerzos para deportar a personas indocumentadas y examinar con mayor rigurosidad a quienes llegaron a Estados Unidos.

El tiroteo se produjo en un área cercana a puntos clave de seguridad en Washington, incluyendo la Casa Blanca, la Plaza Lafayette y la Plaza Farragut.

El incidente continúa bajo investigación de las autoridades locales, mientras Trump ha pedido a un tribunal de Apelaciones anular la orden judicial que pone fin a la presencia de la Guardia Nacional en Washington el próximo 11 de diciembre, argumentando que esto sería una ilegalidad.

Rechazo y sorpresa

Funcionarios, senadores y habitantes de Washington han expresado su rechazo y sorpresa por el ataque armado contra dos miembros de la Guardia Nacional este miércoles en una estación de metro en la capital estadounidense.

"La violencia contra nuestros hombres y mujeres uniformados es repugnante", escribió el senador republicano de Florida, Rick Scott, en su cuenta oficial de X, tras el ataque que dejó a dos militares gravemente heridos.

Otras figuras políticas han calificado como "repugnante" el ataque, como el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien además agregó que es necesario "orar por las familias" de los dos uniformados que se encuentran en estado crítico en dos centros asistenciales.