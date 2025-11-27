Así son los aviones de EE. UU. KC-135 y C-130 Hércules que aterrizarán en RD

Los aviones C-130 Hércules, aviones de transporte multifuncional, brindarán apoyo logístico y operativo, incluyendo traslado de equipos y personal técnico, evacuaciones aeromédicas, lucha contra incendios, reconocimiento meteorológico y asistencia en emergencias o desastres naturales. ( FUENTE EXTERNA )

Dos de las aeronaves de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el KC-135 y el C-130 Hércules, están programadas para aterrizar en los aeropuertos Las Américas (AILA) y San Isidro, como parte de la cooperación entre el país norteamericano y la República Dominicana para combatir el narcotráfico.

Estos aviones, diseñados para misiones estratégicas, se caracterizan por su autonomía y capacidad para operar en distintos tipos de pistas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/27/kc135refueling-a3667936.jpg Un avión KC-135 en labor de reabastecimiento. (POR TECH. SGT. MIKE BUYTAS - US FEDERAL GOVERNMENT PHOTO, USAF. HTTP://WWW.AF.MIL/PHOTOS/, DOMINIO PÚBLICO, HTTPS://COMMONS.WIKIMEDIA.ORG/W/INDEX.PHP?CURID=17789)

El KC-135, especializado en reabastecimiento en vuelo, cuenta con un rango operativo superior a los 9,000 km sin repostar, lo que le permite cubrir rutas transcontinentales con facilidad. Su velocidad de crucero ronda las 530 mph y puede operar hasta los 50,000 pies de altitud.

Aunque está diseñado como avión cisterna, muchas de sus unidades han sido configuradas con áreas ejecutivas, estaciones de comunicaciones encriptadas y sistemas satelitales seguros. Su estructura, basada en el Boeing 707, le otorga capacidad para despegar en pistas medianas, ofreciendo flexibilidad en aeropuertos militares e internacionales.

Su función en el país, según se ha informado, es apoyar las misiones de patrullaje y vigilancia sobre el Caribe, ofreciendo combustible en vuelo a aeronaves de países aliados y permitiendo operaciones prolongadas de monitoreo, detección y rastreo de actividades ilícitas, de acuerdo con datos suministrado por la Presidencia.

C-130 Hércules

Por su parte, el C-130 Hércules es el avión táctico de transporte más utilizado, especialmente en misiones humanitarias, lanzamiento de tropas y traslado de carga pesada. Es de cuatro motores turbohélice. Puede aterrizar y despegar en pistas muy cortas, deterioradas, sin pavimentar y en zonas de combate.

Posee una capacidad de despegue y aterrizaje en pistas cortas y superficies no preparadas, lo que lo convierte en una herramienta clave para operaciones en zonas remotas.

Su fuselaje puede configurarse con asientos para personal militar, camillas médicas o racks de carga, mientras integra equipos de navegación avanzados, sistemas anticolisión y protección meteorológica que garantizan su desempeño en condiciones adversas.

Su misión sería brindar apoyo logístico y operativo, incluyendo traslado de equipos y personal técnico, evacuaciones aeromédicas, lucha contra incendios, asistencia en emergencias, desastres naturales y demás.

Presencia temporal en RD

A través de un documento, las autoridades informaron que "esta colaboración tiene la finalidad de interrumpir las operaciones ilícitas por parte de organizaciones criminales transnacionales (OCT) y organizaciones terroristas extranjeras (OTD), identificadas por los Estados Unidos en diversas rutas que abarcan toda la extensión del mar Caribe".

El Comando Sur y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos proporcionarán las aeronaves de reabastecimiento y transporte aéreo para interrumpir el tráfico de drogas y armas de organizaciones criminales transnacionales y grupos identificados como terroristas.