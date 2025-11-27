Así son los aviones de EE. UU. KC-135 y C-130 Hércules que aterrizarán en RD
La llegada de estas aeronaves se enmarca en la visita del secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, para reforzar la cooperación contra el crimen organizado
Dos de las aeronaves de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el KC-135 y el C-130 Hércules, están programadas para aterrizar en los aeropuertos Las Américas (AILA) y San Isidro, como parte de la cooperación entre el país norteamericano y la República Dominicana para combatir el narcotráfico.
Estos aviones, diseñados para misiones estratégicas, se caracterizan por su autonomía y capacidad para operar en distintos tipos de pistas.
El KC-135, especializado en reabastecimiento en vuelo, cuenta con un rango operativo superior a los 9,000 km sin repostar, lo que le permite cubrir rutas transcontinentales con facilidad. Su velocidad de crucero ronda las 530 mph y puede operar hasta los 50,000 pies de altitud.
Aunque está diseñado como avión cisterna, muchas de sus unidades han sido configuradas con áreas ejecutivas, estaciones de comunicaciones encriptadas y sistemas satelitales seguros. Su estructura, basada en el Boeing 707, le otorga capacidad para despegar en pistas medianas, ofreciendo flexibilidad en aeropuertos militares e internacionales.
Su función en el país, según se ha informado, es apoyar las misiones de patrullaje y vigilancia sobre el Caribe, ofreciendo combustible en vuelo a aeronaves de países aliados y permitiendo operaciones prolongadas de monitoreo, detección y rastreo de actividades ilícitas, de acuerdo con datos suministrado por la Presidencia.
C-130 Hércules
Por su parte, el C-130 Hércules es el avión táctico de transporte más utilizado, especialmente en misiones humanitarias, lanzamiento de tropas y traslado de carga pesada. Es de cuatro motores turbohélice. Puede aterrizar y despegar en pistas muy cortas, deterioradas, sin pavimentar y en zonas de combate.
Posee una capacidad de despegue y aterrizaje en pistas cortas y superficies no preparadas, lo que lo convierte en una herramienta clave para operaciones en zonas remotas.
Su fuselaje puede configurarse con asientos para personal militar, camillas médicas o racks de carga, mientras integra equipos de navegación avanzados, sistemas anticolisión y protección meteorológica que garantizan su desempeño en condiciones adversas.
Su misión sería brindar apoyo logístico y operativo, incluyendo traslado de equipos y personal técnico, evacuaciones aeromédicas, lucha contra incendios, asistencia en emergencias, desastres naturales y demás.
Presencia temporal en RD
A través de un documento, las autoridades informaron que "esta colaboración tiene la finalidad de interrumpir las operaciones ilícitas por parte de organizaciones criminales transnacionales (OCT) y organizaciones terroristas extranjeras (OTD), identificadas por los Estados Unidos en diversas rutas que abarcan toda la extensión del mar Caribe".
El Comando Sur y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos proporcionarán las aeronaves de reabastecimiento y transporte aéreo para interrumpir el tráfico de drogas y armas de organizaciones criminales transnacionales y grupos identificados como terroristas.