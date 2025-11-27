El avión en el que llegó el secretario de Guerra de EE. UU. a RD permanece en el AILA

El avión oficial que trasladó al secretario Pete Hegseth a Santo Domingo estacionado en la pista del AILA tras su aterrizaje. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

El avión oficial que trasladó al secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, y a su equipo a la República Dominicana continúa estacionado en la pista del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), mientras el funcionario comparte un almuerzo de Acción de Gracias con soldados estadounidenses desplegados en el Caribe como parte de la operación Lanza del Sur.

La información fue confirmada por Luis López, director de Comunicaciones de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), al ser consultado por este medio.

Hegseth llegó cerca de la 1:00 de la tarde del miércoles al AILA a bordo de un C-32, un avión ejecutivo de alto nivel de la Fuerza Aérea de EE. UU., diseñado por Boeing sobre la base del modelo 757 y equipado con avanzados sistemas de comunicación y defensa para garantizar la seguridad de los vuelos.

El icónico avión azul y blanco rodó por la pista a las 12:55 de la tarde de ayer miércoles y desde entonces permanece estacionado en el aeropuerto, que, junto a la Base Aérea de San Isidro, servirá temporalmente para operaciones logísticas, transporte de equipos y personal técnico de Estados Unidos en medio de su despliegue militar en la región.

La mañana de este jueves —cuando Estados Unidos celebra el Día de Acción de Gracias—, Hegseth compartió en sus redes sociales un mensaje grabado desde territorio dominicano, momentos antes de abordar uno de los barcos desplegados en la misión, donde acompañaría a los soldados que no pueden pasar la festividad con sus familiares.

La permanencia del avión en el AILA confirma que, una vez concluya sus actividades con la tropa estadounidense, el secretario deberá regresar a territorio dominicano, desde donde se espera parta de vuelta a Washington.

Visita a RD

La visita de Hegseth, anunciada por el presidente Luis Abinader dos días antes, se produce en un contexto de crecientes tensiones en el Caribe, vinculadas al aumento del narcotráfico, la presión sobre las rutas marítimas y la reciente designación del grupo Cártel de los Soles como organización terrorista por parte de Washington.

Su agenda en el país incluyó una reunión en el Palacio Nacional con el presidente Abinader, en la que ambos informaron sobre los esfuerzos conjuntos contra el narcotráfico en la región, que incluyen el acceso de Estados Unidos a espacios limitados en el AILA y en la Base Aérea de San Isidro.

La presencia de Hegseth marca la primera vez que un jefe del Pentágono visita la República Dominicana y constituye la segunda de un alto funcionario del gobierno de Donald Trump en menos de diez meses.

La primera ocurrió en febrero, a días de que el republicano asumiera el poder por segunda vez. En ese momento, el secretario de Estado, Marco Rubio, cerró en el país su gira por cinco países de Latinoamérica para su primer viaje al extranjero como jefe de la diplomacia.

Las autoridades estadounidenses no han ofrecido detalles sobre la fecha en la que el funcionario tiene previsto abandonar el país.