Secretario de Guerra de EE. UU. envía mensaje de Acción de Gracias desde RD y almuerza con soldados

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, envió desde la República Dominicana un mensaje por Acción de Gracias dirigido a las familias de los soldados desplegados en el Caribe, antes de abordar uno de los barcos y compartir con sus tropas un almuerzo marcado por el ataque ocurrido la tarde de ayer contra dos miembros de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca.

"Estamos aquí en el Caribe, a punto de subir a un par de barcos y disfrutar de las comidas de Acción de Gracias con nuestras tropas, pero también tenemos la mente en Washington, D.C., con los dos grandes estadounidenses que fueron emboscados y atacados", dijo Hegseth en un video compartido en sus redes sociales junto a su esposa, Jenny.

El jefe del Pentágono arribó pasadas las 12:00 del mediodía de ayer a Santo Domingo, en una visita histórica para anunciar, junto al presidente Luis Abinader, el uso de espacios limitados en la Base Aérea de San Isidro y en el Aeropuerto Internacional de Las Américas para operaciones logísticas, transporte de equipos y personal técnico de Estados Unidos, como parte de un esfuerzo conjunto contra el narcotráfico en el Caribe.

El anuncio llega en medio del mayor despliegue militar de Estados Unidos en la región en décadas y el aumento de las tensiones entre Washington y Venezuela, país al que el gobierno estadounidense acusa de tener vínculos con el narcotráfico.

Durante su estadía en territorio dominicano, medios estadounidenses dieron a conocer el ataque contra los dos miembros de la Guardia Nacional, quienes se encuentran en estado crítico.

"Estamos en oración por ellos, por todos los que les rodean, por sus familias. Les apoyamos y les respaldamos. Y sí, estamos orando, pero también estamos aumentando nuestra determinación, igual que ellos, de mantener el Capitolio seguro y protegido para el pueblo estadounidense", agregó Hegseth.

Comida con los soldados

A pesar de la consternación que generó el ataque —que incluso el presidente Donald Trump condenó, lo que derivó en un endurecimiento de las medidas antiinmigrantes—, el secretario de Guerra señaló su intención de pasar este día festivo con las tropas desplegadas en el Caribe como parte de la operación Lanza del Sur.

"Realmente queríamos pasar el Día de Acción de Gracias con las tropas. No hay mejor manera de hacerlo. En misión aquí para Lanza del Sur (Southern Spear), estamos muy emocionados de salir y verlos. Y ciertamente echamos de menos a nuestra familia, pero pensamos en sus familias", expresó.

Hegseth recordó las ocasiones en que fue desplegado durante su tiempo activo en el Ejército estadounidense e indicó que, en esos momentos, solo pensaba en su familia y "esperaba que se reunieran con comida, fútbol y todas esas cosas".

Por eso, en esta ocasión compartirá con los soldados que "no tendrán" esas comodidades: "Les vamos a llevar un pavo y, quizá, un poco de alegría".

El mensaje del funcionario, considerado uno de los cerebros detrás de las tácticas militares del Gobierno estadounidense, cerró citando la proclamación de Acción de Gracias emitida por George Washington en 1789, que llama a "reconocer la providencia del Dios Todopoderoso, obedecer su voluntad, ser agradecidos por sus beneficios y humildemente implorar su protección y favor".

"Así que humildemente suplicamos a Jesucristo, Dios Todopoderoso, que proteja a los que están en Washington, a quienes defienden nuestra nación en todo el mundo. Feliz Acción de Gracias. Te queremos. Te lo agradecemos. Y estamos aquí para servirte", concluyó.