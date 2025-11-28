El FBI incauta a la red del narco Ryan Wedding un superdeportivo Mercedes-Benz "único"

Imagen compartida por el FBI de Los Ángeles del auto incautado que se cree está relacionado con la organización de Ryan Wedding. ( FUENTE EXTERNA )

El FBI incautó un Mercedes-Benz "excepcionalmente único" vinculado con el narcotraficante y exatleta olímpico canadiense Ryan Wedding, que está valorado en más de 13 millones de dólares.

El FBI anunció en un mensaje en sus redes sociales la incautación del Mercedes-Benz CLK GTR descapotable biplaza del que se cree existen solo seis unidades en todo el mundo.

As part of the Giant Slalom investigative developments announced last week involving FBI Top Ten Fugitive, Ryan Wedding, and his associates, a rare 2002 Mercedes CLK-GTR valued at $13 million was seized by the FBI.

Wedding wanted poster: https://t.co/PCwWjFU578 pic.twitter.com/aBBfVbbUfS — FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) November 25, 2025

El CLK GTR está clasificado como un superdeportivo construido por Mercedes-Benz y AMG para competir en el Campeonato GT1 en 1997 y posteriormente en las 24 Horas de Le Mans, donde fue renombrado como CLK LM.

El fabricante alemán produjo 28 unidades del vehículo, incluido uno para el sultán de Brunéi: dos prototipos, 20 cupés y seis descapotables.

Incautado en Los Ángeles

El CLK GTR descapotable, identificado con el número de chasis 5 según algunos medios, fue incautado por el FBI en Los Ángeles en el curso de una operación para desmantelar la red de Wedding, incluido por las autoridades estadounidenses en la lista de los 10 delincuentes más buscados del país y a quien consideran un "Pablo Escobar moderno".

El FBI ofrece 15 millones de dólares por información que permita la captura o condena de Wedding, quien se cree está oculto en México.

Wedding, de 44 años, fue un "snowboarder" que compitió en 2002 con Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno en Salt Lake City (EE. UU.).

Seis años después, en 2008, fue arrestado en EE. UU. por tráfico de cocaína y en 2010 fue condenado a 48 meses de prisión.

Las autoridades estadounidenses creen que la red de Wedding, que también está implicada en varios asesinatos, distribuye al año 60 toneladas de cocaína en EE. UU. y Canadá.