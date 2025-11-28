Inteligencia de EE. UU. verificó al afgano sospechoso del tiroteo antes de su entrada al país

Funcionarios estadounidenses de inteligencia verificaron al ciudadano afgano que disparó contra la Guardia Nacional esta semana en Washington D.C. antes de su llegada al país, según expuso este viernes el director del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos, Joe Kent.

Aun así, el funcionario aseguró que la inspección de Rahmanullah Lakanwal solo fue para que colaborase en una unidad militar respaldada por la CIA en Afganistán y no para vivir en EE. UU., a donde llegó en 2021 con el programa 'Operation Allies Welcome', que apoyó a ciudadanos afganos tras la retirada militar estadounidense.

Kent escribió en sus redes sociales que "es cierto que el terrorista que cometió el ataque en D.C. estuvo 'verificado' por la comunidad de inteligencia".

"Sin embargo, solo lo inspeccionaron para servir como un soldado para luchar contra el Talibán, AQ (Al Qaeda) e ISIS en Afganistán, NO verificaron su idoneidad para venir a Estados Unidos y vivir entre nosotros como un vecino, integrarse a nuestras comunidades, o en algún momento convertirse en ciudadano", publicó el funcionario.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

La información trasciende mientras crece la controversia por el origen del presunto responsable del tiroteo el miércoles contra dos elementos de la Guardia Nacional en Washington, donde una agente murió y otro más permanece en estado crítico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó del tiroteo a su antecesor, Joe Biden (2021-2025), por los afganos que llegaron a EE. UU. en 2021, por lo que ordenó frenar la inmigración de "todos los países del tercer mundo" y revisar las tarjetas de residente de 19 países, incluyendo Afganistán, Cuba y Venezuela.

Pero el Washington Post reportó este viernes que las autoridades de contraterrorismo inspeccionaron a Lakanwal antes de su ingreso a Estados Unidos, donde le concedieron asilo a principios de este año, ya en la Administración de Trump.

¿Qué medidas se han tomado?

El director del Centro Nacional de Contraterrorismo acusó a Biden de un deterioro en los estándares de verificación de migrantes, lo que resultó en la "rápida admisión de más de 85,000 afganos, incluyendo individuos con bagajes similares a este tirador", según argumentó.

Además, sostuvo que "una inmigración más amplia" de países de mayoría musulmana sucedió bajo Biden, con más de dos millones de personas que entraron durante su gestión "con mínimo escrutinio".

"La orden del presidente Trump de reinspeccionar y expulsar a aquellos ilegalmente admitidos bajo Biden, que inundaron nuestro país para abrumar a nuestras comunidades y drenar nuestros recursos, representa el firme y decisivo liderazgo que nuestra nación desesperadamente necesita", señaló Kent.

La fiscal de EE. UU. para el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, adelantó este viernes que acusarán de asesinato en primer grado, entre otros cargos, a Lakanwal, cuyos motivos aún se desconocen.