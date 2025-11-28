EE. UU. pone en pausa la emisión de visados para los afganos tras el tiroteo en Washington

El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes que "pausó de inmediato" la emisión de visados para los ciudadanos de Afganistán tras el tiroteo que presuntamente cometió un afgano contra dos agentes de la Guardia Nacional en Washington D.C., donde una de ellos murió.

"El Departamento de Estado del presidente (Donald) Trump ha pausado la emisión de visas para todos los individuos viajando con pasaportes afganos. Estados Unidos no tiene una prioridad mayor que proteger a nuestra nación y nuestra gente", informó el secretario de Estado, Marco Rubio, en sus redes sociales.

También, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció este viernes que "ha detenido todas las decisiones de asilo", tras la orden del presidente Donald Trump de "frenar" la inmigración de "los países del tercer mundo", después del tiroteo del miércoles.

La medida se suma a una ola de restricciones contra los afganos tras el ataque, en el que el presunto responsable es un ciudadano de Afganistán de 29 años, Rahmanullah Lakanwal, quien llegó al país en 2021 con el programa 'Operation Allies Welcome', tras la retirada militar estadounidense del país asiático.

Horas después de la balacera, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció la suspensión de las solicitudes de inmigración de afganos.

Revisión de green cards

Y la misma dependencia ordenó el jueves una "revisión rigurosa" de las tarjetas de residente, o 'green cards', de los migrantes originarios de Afganistán y otras 18 naciones, como Cuba, Venezuela y Haití.

Admás, Trump ya había prohibido en junio "por seguridad nacional", los viajes de esos mismos países: Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, además de restringir los de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

"El Departamento (de Estado) está tomando todos los pasos necesarios para proteger la seguridad nacional de EE. UU. y la salud pública", agregó ahora dicha dependencia en X.

Trump ha culpado del tiroteo en Washington a su antecesor, Joe Biden (2021-2025), por los afganos que llegaron a EE. UU. en 2021.