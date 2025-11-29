Otro congresista republicano y aliado de Trump anuncia que no buscará la reelección

El congresista republicano Troy Nehls, uno de los aliados del presidente Donald Trump, anunció este sábado que no se presentará a la reelección en las elecciones de mitad de mandato. ( FUENTE EXTERNA )

El congresista republicano Troy Nehls, uno de los aliados del presidente Donald Trump, anunció este sábado que no se presentará a la reelección en las elecciones de mitad de mandato del próximo año, con lo que se suma a la creciente lista de representantes de ambos partidos que abandonan sus escaños.

En un comunicado compartido en su cuenta de X, el congresista por Texas dijo que ha decidido centrarse en su familia y abandonar la política.

El republicano, elegido por primera vez para representar al Distrito 22 de Texas en 2020, dijo que llamó al mandatario estadounidense antes de tomar la decisión.

"El presidente Trump siempre ha sido un gran aliado para nuestro distrito y un verdadero amigo, y quería que lo supiera de primera mano", subrayó el congresista que se proyectaba como una figura ascendente.

El anuncio se suma a una creciente lista de miembros del partido republicano que han anunciado que no se presentarán a las elecciones de término medio, marcadas por los nuevos mapas electorales impulsados por el presidente Trump para poner la balanza a favor de su partido.

Marjorie Taylor Greene

La semana pasada, la congresista republicana Marjorie Taylor Greene, una de las figuras más mediáticas de la derecha estadounidense y antigua aliada del mandatario estadounidense, anunció que dejará su escaño en la Cámara de Representantes a partir de enero de 2026.

Taylor Green afirmó que nunca logró encajar en Washington y sostuvo que ha sido "rechazada" por la élite política desde su llegada al Congreso.

Su renuncia se dio tras meses de tensiones públicas con Trump, a quien criticó recientemente por su manejo de los documentos relacionados con Jeffrey Epstein, así como por posiciones en política exterior y en materia sanitaria.

El expresidente respondió tachándola de "traidora" y "excéntrica", y advirtió que respaldaría a un rival interno si Greene buscaba la reelección en 2026, un escenario diferente al que enfrentaba Nehls.

A este sábado al menos 39 miembros de la Cámara de Representantes de EE.UU. han anunciado que no buscarán la reelección, 23 republicanos y 16 demócratas, según el conteo de Ballotpedia.