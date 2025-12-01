EE. UU. aplicará en sus aeropuertos una tarifa de 45 dólares a pasajeros sin la Real ID

Un letrero en un tribunal federal en Tacoma, Washington, les informa a los visitantes acerca de la ley del gobierno federal sobre la identificación REAL ID. ( AP )

Los viajeros que pasen por los controles de seguridad en aeropuertos de EE. UU. sin una Real ID o pasaporte deberán pagar a partir del próximo febrero una tarifa de 45 dólares, anunció este lunes la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, en inglés).

Este costo hace parte del objetivo del gobierno de EE. UU. de garantizar que los pasajeros aéreos cuenten con documentos de identidad verificados a nivel federal.

La TSA afirma que el cobro cubrirá los costos administrativos y de verificación de identidad del pasajero, lo que garantizará que el gasto sea cubierto por los viajeros y no por los contribuyentes.

Inicialmente la agencia había propuesto una tarifa de dieciocho dólares.

En vigor desde mayo

En mayo pasado entró en vigor la Ley Real ID, que fue aprobada en 2005 para reforzar la seguridad de los aeropuertos tras los ataques terroristas de septiembre de 2001, pero cuya aplicación se había pospuesto en varias ocasiones.

Hasta entonces, los viajeros aéreos podían viajar dentro del país con identificaciones, generalmente licencias de conducir expedidas por cada estado, por lo que los avisos del Gobierno para que los estadounidenses obtengan este carné han generado inquietud y una fuerte demanda de última hora.

Para obtener la Real ID -identificado con una estrella- es necesario presentarse en una oficina reguladora de vehículos de motor y entregar el nombre, la fecha de nacimiento, el número de Seguro Social, dos pruebas de residencia y la verificación del estatus legal en EE. UU., según la web del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Sobre los inmigrantes indocumentados que hayan elegido salir del país siguiendo las recomendaciones de autodeportación de la Administración Trump, la TSA dijo que no se les negará el embarque con este requisito en los vuelos internacionales.