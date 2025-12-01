×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Real ID
Real ID

EE. UU. aplicará en sus aeropuertos una tarifa de 45 dólares a pasajeros sin la Real ID

Este costo hace parte del objetivo del gobierno de EE. UU. de garantizar que los pasajeros aéreos cuenten con documentos de identidad verificados a nivel federal

    Expandir imagen
    EE. UU. aplicará en sus aeropuertos una tarifa de 45 dólares a pasajeros sin la Real ID
    Un letrero en un tribunal federal en Tacoma, Washington, les informa a los visitantes acerca de la ley del gobierno federal sobre la identificación REAL ID.

    (AP)

    Los viajeros que pasen por los controles de seguridad en aeropuertos de EE. UU. sin una Real ID o pasaporte deberán pagar a partir del próximo febrero una tarifa de 45 dólares, anunció este lunes la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, en inglés).

    Este costo hace parte del objetivo del gobierno de EE. UU. de garantizar que los pasajeros aéreos cuenten con documentos de identidad verificados a nivel federal.

    La TSA afirma que el cobro cubrirá los costos administrativos y de verificación de identidad del pasajero, lo que garantizará que el gasto sea cubierto por los viajeros y no por los contribuyentes.

    RELACIONADAS
    • Inicialmente la agencia había propuesto una tarifa de dieciocho dólares.

    En vigor desde mayo 

    En mayo pasado entró en vigor la Ley Real ID, que fue aprobada en 2005 para reforzar la seguridad de los aeropuertos tras los ataques terroristas de septiembre de 2001, pero cuya aplicación se había pospuesto en varias ocasiones.

    Hasta entonces, los viajeros aéreos podían viajar dentro del país con identificaciones, generalmente licencias de conducir expedidas por cada estado, por lo que los avisos del Gobierno para que los estadounidenses obtengan este carné han generado inquietud y una fuerte demanda de última hora.

    Para obtener la Real ID -identificado con una estrella- es necesario presentarse en una oficina reguladora de vehículos de motor y entregar el nombre, la fecha de nacimiento, el número de Seguro Social, dos pruebas de residencia y la verificación del estatus legal en EE. UU., según la web del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

    Sobre los inmigrantes indocumentados que hayan elegido salir del país siguiendo las recomendaciones de autodeportación de la Administración Trump, la TSA dijo que no se les negará el embarque con este requisito en los vuelos internacionales.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 