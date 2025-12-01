El yerno de Trump viaja con Witkoff a Rusia para reunión con Putin, según medios

Jared Kushner, el yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, viaja este lunes a Moscú con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, que tiene previsto reunirse el martes con el presidente ruso, Vladímir Putin, para avanzar negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, según informó este lunes un funcionario de la Administración estadounidense.

La adición de Kushner —que este domingo participó junto a Witkoff y el secretario de Estado, Marco Rubio, en un encuentro con una delegación ucraniana en Florida— fue confirmada por la cadena CNN, que citó al mencionado funcionario, después de que Trump anunciara el viaje de sus negociadores a la nación rusa e insinuara que su yerno podría formar parte de la delegación.

Kushner, uno de los principales actores en las negociaciones que antecedieron al plan de paz impulsado por el mandatario estadounidense en Gaza y su posterior implementación, está casado con la hija mayor del presidente, Ivanka, junto a la que desempeñó un papel activo en los gabinetes del primer mandato del republicano.

Está previsto que Witkoff y su comitiva viajen este lunes a Moscú. El Kremlin confirmó que Putin lo recibirá mañana martes y, aunque confirmó que habrá imágenes del encuentro, no especificó si ambas partes ofrecerán declaraciones al final de la cita.

Witkoff en el ojo

El enviado especial, amigo cercano de Trump, visitó Rusia por última vez en agosto pasado, una semana antes de la cumbre en Alaska entre los líderes ruso y estadounidense.

En los últimos días, Witkoff ha estado en el ojo del huracán después de que se filtrara una conversación en la que supuestamente le dijo a un funcionario ruso que elogiar a Trump ayudaría a suavizar una llamada con Putin para hablar de la guerra en Ucrania.

Trump ha defendido a su estrecho colaborador, asegurando que su conducta "es algo habitual" en las negociaciones, en las que añadió que probablemente el enviado esté haciendo comentarios similares a los ucranianos.