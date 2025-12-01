EE. UU. destaca la "gran participación" en las elecciones de Honduras

EE. UU. insiste en que los resultados deben reflejar la voluntad del pueblo hondureño. ( FUENTE EXTERNA )

Estados Unidos destacó este domingo la "gran participación" de los hondureños en las elecciones generales para escoger al sucesor de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.

"Seguimos de cerca las noticias sobre la gran participación electoral de hoy en Honduras para las elecciones generales", indicó la Embajada de Estados Unidos en la red social X.

"Ahora, permitamos que la misión de observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) haga su trabajo, para que todas las partes involucradas puedan tener la confianza de que los resultados de las elecciones reflejen la voluntad del pueblo hondureño y no las manipulaciones de quienes intentarían impedirlo", añadió.

Según proyecciones preliminares, más de 2,8 millones de hondureños habían ejercido el sufragio, antes del cierre de las urnas, que se extendió hasta las 6: 00 de la tarde.

Los principales contendientes presidenciales son Rixi Moncada, del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), el conservador Nasry Asfura, del Partido Nacional, la principal fuerza opositora, respaldado públicamente por el presidente estadounidense Donald Trump; y el también conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, también en la oposición.

Más de seis millones de hondureños estaban convocados a elegir al presidente, a los tres designados presidenciales (figuras que funcionan como vicepresidentes), a 298 alcaldes y a 129 diputados al Parlamento local, además de 20 representantes al Parlamento Centroamericano.

Se espera que el Consejo Nacional Electoral (CNE) informe sobre los primeros resultados de las elecciones.