Los Trump celebran los 250 años de EE. UU. en su primera Navidad de regreso a la Casa Blanca

La Casa Blanca presenta sus decoraciones navideñas con más de 75 coronas y 51 árboles. ( FUENTE EXTERNA )

El aniversario 250 de la declaración de independencia de Estados Unidos será uno de los temas centrales de las decoraciones elegidas por la primera dama, Melania Trump, en la primera Navidad desde el regreso junto a su esposo, el presidente Donald Trump, a la Casa Blanca.

La residencia ejecutiva ha sido engalanada con 75 coronas navideñas, 51 árboles, más de 200 metros de guirnaldas y unas 2,000 tiras de luces con motivo de las festividades de fin de año, que resaltarán la noción de que "El hogar está donde reside el corazón", según desveló este lunes la Oficina de la Primera Dama.

Entre los elementos escogidos personalmente por Melania Trump se incluyen también más de 2,800 estrellas doradas en honor a los soldados y sus familiares, unas 10,000 mariposas y 120 libras de jengibre utilizadas para construir las tradicionales casitas.

La decoración de cada salón

El Salón Este será el epicentro en la celebración navideña de los 250 años de EE. UU. —por cumplirse el 4 de julio de 2026— en la Casa Blanca, donde resaltan los colores azul, rojo y blanco de la bandera estadounidense y otros símbolos nacionales.

En el Salón Verde se celebrará la diversión en familia con dos rompecabezas de más de 6,000 piezas cada uno, con imágenes del primer presidente estadounidense, George Washington, y Donald Trump, mientras que el Salón Rojo se centrará en la juventud y la iniciativa de concienciación social Be Best de la primera dama.

El vestíbulo principal exhibe parte del belén de la Casa Blanca, actualmente en restauración, y una casita de jengibre reproduce el pórtico sur de la emblemática residencia, con una vista de la Sala Oval Amarilla en el área privada del edificio.

El pasado lunes, Melania Trump recibió el árbol que presidirá las decoraciones navideñas este fin de año: un abeto Concolor de más de 20 pies de alto (más de 6 metros), procedente del estado de Míchigan, cuya ceremonia de encendido está prevista para este jueves.