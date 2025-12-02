×
Ruto viajará a EE. UU. para asistir a la firma del acuerdo de paz entre RD del Congo y Ruanda

Detalles sobre la participación de William Ruto en Washington

    Ruto viajará a EE. UU. para asistir a la firma del acuerdo de paz entre RD del Congo y Ruanda
    El presidente de Kenia, William Ruto. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente de Kenia, William Ruto, viaja este martes a Washington por invitación de su homólogo estadounidense, Donald Trump, para asistir este jueves en la Casa Blanca a la firma del acuerdo de paz entre la República Democrática del Congo (RDC) y Ruanda, informó su portavoz, Hussein Mohamed.

    Ruto acompañará a los presidentes de Ruanda, Paul Kagame, y RDC, Félix Tshisekedi, en la firma del acuerdo de paz, que es "el avance más significativo para abordar décadas de conflicto en el este de la República Democrática del Congo", afirmó Mohamed en un comunicado.

    "La firma en Washington reúne a todas las partes clave y se espera que abra caminos para el desarme, la desmovilización, el acceso humanitario y la estabilización a largo plazo", señaló el portavoz.

    En la capital estadounidense, Ruto participará también en actividades destinadas a promover "los intereses estratégicos de Kenia en materia de comercio, inversión, cooperación sanitaria y seguridad".

    • Este lunes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró ante los periodistas que Trump recibirá a los presidentes de Ruanda y RDC para firmar "el histórico acuerdo de paz y económico que él negoció".

    También acudirá a ese acto el presidente de Burundi, Évariste Ndayishimiye, según adelantó este martes la Presidencia burundesa.

    El pasado junio, Trump ya se reunió en la Casa Blanca con los ministros de Exteriores de Ruanda y RDC para firmar un acuerdo que los presidentes de esos países africanos deberían refrendar el jueves.

    El acuerdo

    El documento establece, entre otros puntos, el respeto a la integridad territorial de cada país, la resolución pacífica de disputas y la prohibición de actos hostiles o de respaldar a grupos armados, aunque las hostilidades han continuado en el este de RDC.

    • La crisis en el este congoleño se agravó a finales de enero, cuando el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), respaldado por Ruanda -según la ONU y varios países occidentales-, tomó el control de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte, y semanas después de Bukavu, capital de la vecina Kivu del Sur.

    No obstante, la vía negociada no sólo tomó impulso en junio con la firma del acuerdo en Washington, sino también con el avance de las conversaciones auspiciadas por Catar entre el Gobierno congoleño y el M23, que permitió que, tras meses de diálogo, ambas partes rubricaran una declaración de principios el pasado 19 de julio.

    Pese a los incumplimientos de fechas y compromisos en las semanas posteriores, finalmente, el pasado 15 de noviembre representantes del Ejecutivo de la RDC y del grupo rebelde firmaron en Doha un acuerdo marco hacia un futuro pacto de paz definitivo.

    Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU (Monusco).

