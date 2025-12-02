La debatida biblioteca de Trump será la primera en Florida y la decimosexta en EE. UU.

El presidente Donald Trump en una foto de archivo. ( FUENTE EXTERNA )

La universidad pública Miami Dade College (MDC) aprobó este martes regalar un terreno público de más de 300 millones de dólares para la biblioteca oficial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que será la primera en Florida y se sumará a las otras quince del país.

Las bibliotecas presidenciales son un compendio de los mandatos de sus titulares: intensos, exitosos y, a veces, escandalosos.

La Biblioteca Trump, ahora en proyecto, custodiará el legado de sus presidencias, un archivo que, a semejanza de sus predecesores en la Casa Blanca, será gestionado por la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA), que es la institución que conserva los registros del Gobierno de Estados Unidos.

En este momento la NARA administra 14 bibliotecas presidenciales operativas, y otras dos en desarrollo (Biden y Trump), que conservan los documentos y objetos de los presidentes durante su Administración, y los ponen a disposición del público para su estudio y debate.

Este sistema se constituyó en 1939, cuando el presidente Franklin Roosevelt donó sus documentos personales y presidenciales al Gobierno Federal, con la idea de que estos constituyeran una parte importante del patrimonio nacional.

Dos años más tarde, Roosevelt inauguró su biblioteca en Hyde Park, en Nueva York.

Así se elige la ubicación

Es el presidente, con asesoramiento del archivista de EE. UU., entre otros, quien decide la ubicación de su biblioteca. A menudo se encuentran en el estado de origen del mandatario, como son los casos de John F. Kennedy en Boston (Massachusetts), Jimmy Carter en Atlanta (Georgia) o George W. Bush en Dallas (Texas).

En otras ocasiones escogen un lugar significativo de su vida o de su carrera política. Ronald Reagan se decidió por Simi Valley en California, estado donde fue actor y gobernador, y Dwight D. Eisenhower eligió Abilene (Kansas), la que consideraba su ciudad natal pese a nacer en Denison (Texas).

Otras veces se ubican en campus universitarios o cerca de estos, como ocurrió con la biblioteca de Lyndon Baines Johnson en la Universidad de Texas en Austin.

En 2017, el presidente Barack Obama innovó con la primera biblioteca presidencial totalmente digital, sin un enclave físico, que incluye fotos, videos, documentos, tuits o correos electrónicos, entre otros archivos.

Lo que conservan

Las bibliotecas presidenciales conservan más de 600 millones de páginas de textos; casi 20 millones de fotografías; más de 20 millones de pies de película cinematográfica; casi 100,000 horas de grabaciones en discos, cintas de audio y vídeo; más de 500 terabytes de datos electrónicos y cerca de 750,000 objetos de museo, conforme indica la NARA.

Por lo general, la construcción de una biblioteca presidencial se lleva a cabo con fondos privados, aunque posteriormente es administrada por la NARA.

En general, buscan representar y destacar el legado del presidente, y por ello suelen elegir un enclave importante, con un edificio llamativo que se asigna a importantes arquitectos.

La biblioteca de Bill Clinton, por ejemplo, está situada en Little Rock, Arkansas, la capital del estado que gobernó durante once años. Es un edificio futurista que costó 165 millones de dólares, diseñado por el arquitecto neoyorquino James Polshek, con un enorme prisma rectangular, cubierto de cristal.

El año pasado, más de un millón de personas acudieron a estos museos, según datos de la NARA. Destaca la de Ronald Reagan, con 258,618 visitantes, seguida de la de John F. Kennedy, con 146,924, y de Lyndon B. Johnson, 114,782.

En Estados Unidos, las bibliotecas presidenciales no solo preservan la memoria del presidente, sino que también sirven como foco de educación. Permiten a las generaciones presentes y futuras entender mejor la evolución de la democracia estadounidense y el legado de sus líderes.