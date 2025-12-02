La Casa Blanca lanza un portal para señalar supuestas noticias falsas de la prensa

Marco Rubio, secretario de Estado, el presidente Donald Trump y el secretario de Guerra, Pete Hegseth. ( FUENTE EXTERNA )

La Casa Blanca lanzó un nuevo portal web con el objetivo de "señalar y desmontar" los supuestos bulos difundidos por medios de comunicación sobre la Administración de Donald Trump.

La iniciativa sigue el estilo del propio Trump, quien suele atacar a los periodistas que le formulan preguntas incómodas y los descalifica como "fake news" (noticias falsas).

Los primeros señalados como los "infractores mediáticos de la semana" son la cadena CBS News y los periódicos The Boston Globe y The Independent, así como sus periodistas Alyssa Vega, Andrew Feinberg, Eric García y Nancy Cordes.

El señalamiento se refiere a su cobertura de la polémica generada después de que Trump acusara de "comportamiento sedicioso" a seis legisladores demócratas tras la publicación de un video en el que instaban a la comunidad militar a no acatar "órdenes ilegales".

Según la Casa Blanca, estos medios incurrieron en "tergiversación y omisión de contexto" al informar sobre estos hechos. "El presidente Trump nunca ha dado una orden ilegal. Los medios de noticias falsas lo sabían, pero aun así difundieron la noticia", afirma el portal.

Acciones de Trump contra la libertad de expresión

El lanzamiento de esta plataforma se produce poco después de la polémica desatada por Trump al insultar a una reportera diciéndole "silencio, cerdita" cuando esta le preguntó por el caso del pederasta Jeffrey Epstein.

Días después, Trump calificó de "pésima reportera" a Mary Bruce, de la cadena ABC, durante una rueda de prensa en el Despacho Oval junto al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, en la que la periodista preguntó por el asesinato del columnista Jamal Khashoggi.

La Casa Blanca justificó este tipo de comentarios del mandatario como una muestra de su "transparencia" y "honestidad".

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha advertido -en reiteradas ocasiones- que las acciones de Trump, como las amenazas de retirar licencias a cadenas de televisión críticas, constituyen un "ataque" a la libertad de expresión.