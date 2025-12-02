El papa pide a EE. UU. buscar el diálogo en lugar de invadir Venezuela

El papa León XIV pronuncia un discurso en la Biblioteca Nacional de Bestepe tras reunirse con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan (no aparece en la foto), en Ankara, Turquía. ( EFE )

El papa León XIV pidió este martes a Estados Unidos que favorezca el diálogo con Venezuela antes que cualquier operación contra su territorio, en un momento de tensión entre ambos países por el despliegue militar del presidente estadounidense, Donald Trump, en el Caribe.

"Es mejor buscar maneras de diálogo, quizás presión, incluso presión económica, pero buscando otra manera para cambiar, si es lo que decide hacer Estados Unidos", declaró el papa estadounidense nacionalizado peruano durante una conferencia de prensa en el avión que lo trasladaba de Beirut a Roma.

¿Qué declaró el papa León XIV sobre la situación en Venezuela?

El papa León XIV enfatizó la importancia de encontrar alternativas al uso de la fuerza, sugiriendo que la presión económica podría ser una opción viable. Este llamado se produce en un contexto de creciente tensión militar en la región, donde las acciones de Donald Trump han generado preocupación entre los líderes mundiales.

Acciones de Estados Unidos en el Caribe generan preocupación internacional

El despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe ha suscitado reacciones diversas, con muchos líderes que abogan por el diálogo en lugar de la confrontación. La comunidad internacional observa de cerca cómo se desarrollan los acontecimientos y las posibles repercusiones en la relación entre Estados Unidos y Venezuela.

La declaración del papa León XIV resalta la necesidad de un enfoque diplomático en la resolución de conflictos. A medida que las tensiones aumentan, el llamado a la negociación se vuelve más urgente, con el objetivo de evitar un conflicto que podría tener consecuencias devastadoras para la región.