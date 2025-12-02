Identifican a un dominicano entre los 7,000 migrantes "criminales" liberados por NY este año

El dominicano Steven Henríquez arrestado por el ICE en septiembre pasado. ( FUENTE EXTERNA )

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), denunció en una carta pública que, debido a las políticas de ciudad santuario de Nueva York, las autoridades locales han liberado a 6,947 inmigrantes indocumentados con historial criminal desde el 20 de enero, incluidos acusados de asesinato, terrorismo y delitos sexuales.

De ese listado, el departamento identificó a una docena de personas a las que calificó como "los peores inmigrantes ilegales criminales" liberados bajo las políticas santuario de la ciudad desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Entre ellos se encuentra Steven Daniel Henríquez Galicia, quien, de acuerdo con el New York Post, es un ciudadano dominicano que ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2016.

Henríquez Galicia, de 25 años, fue arrestado el año pasado en El Bronx por intento de asesinato, intento de agresión, imprudencia temeraria y posesión ilegal de armas. Sin embargo, fue liberado a pesar de tener una orden de detención del ICE en su contra.

El portal estadounidense detalló que el dominicano sacó un arma y disparó al menos una vez contra un hombre y una mujer durante un altercado en el vestíbulo de un edificio residencial, obligando a la pareja a agacharse para evitar ser alcanzada por las balas.

Henríquez Galicia permaneció prófugo hasta que, el pasado 20 de septiembre, agentes del ICE lo arrestaron nuevamente en El Bronx. Actualmente continúa bajo custodia de ICE en espera de su proceso migratorio. Su próxima cita en la corte está programada para el 27 de enero de 2026.

El dominicano aparece en la misma clasificación que un hondureño integrante de la pandilla Crips, considerada una de las más violentas de Estados Unidos; un mexicano deportado seis veces entre julio y septiembre de 2016; así como varios hombres de distintas nacionalidades señalados como depredadores sexuales.

Las políticas santuario de NY

Según el DHS, los delitos cometidos por los casi 7,000 inmigrantes delincuentes liberados por las autoridades de Nueva York incluyen 29 homicidios, 2,509 agresiones, 199 robos, 305 asaltos domiciliarios, 392 delitos relacionados con drogas peligrosas, 300 delitos con armas y 207 delitos sexuales.

El departamento asegura que todos estaban protegidos por leyes estatales y locales que restringen drásticamente la comunicación entre las autoridades locales y el ICE, lo que ha permitido la liberación de sospechosos de delitos graves e incluso de abusadores de menores condenados.

Una orden ejecutiva firmada en 2017 por el entonces gobernador Andrew Cuomo prohíbe a los agentes del orden utilizar "recursos, equipos o personal" para asistir a los federales en la aplicación de leyes migratorias.

No obstante, en un testimonio ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes en 2025, la gobernadora Kathy Hochul aclaró que el estado "puede y trabajará" con las autoridades federales de inmigración bajo circunstancias específicas, como una investigación criminal activa, una condena por delito en Nueva York, sospecha de un delito de inmigración o participación en actividades de pandillas o cárteles internacionales.

Aun así, la ciudad de Nueva York mantiene políticas de santuario más estrictas que impiden al Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y al Departamento de Correcciones honrar las órdenes de detención del ICE, salvo que el individuo haya sido condenado por delitos violentos, figure en la lista federal de vigilancia terrorista o exista una orden judicial.

Desde que Hochul asumió el cargo en 2021, el Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria del estado ha entregado a ICE a más de 1,300 inmigrantes encarcelados tras completar sus sentencias locales, según su oficina.

DHS pide a Nueva York respetar las órdenes del ICE

En la carta publicada ayer en el sitio web del DHS, se detalla que el director de ICE, Todd Lyons, envió una misiva a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, exhortándola a priorizar la seguridad pública y a respetar las órdenes de detención vigentes contra más de 7,000 indocumentados aún bajo custodia estatal.

Según ICE, actualmente hay 7,113 extranjeros detenidos en jurisdicciones de Nueva York sobre los que pesa una orden de detención federal.

Los delitos atribuidos a estas personas incluyen 148 homicidios, 717 agresiones, 134 robos, 106 robos con allanamiento, 235 delitos relacionados con drogas peligrosas, 152 delitos con armas y 260 delitos sexuales.

En septiembre se envío una carta similar a James en la que el ICE solicita la cooperación de las autoridades locales para cumplir con las órdenes de detención contra los inmigrantes indocumentados delincuentes, sin embargo la oficina de la fiscal no respondió, señaló el DHS en la carta de ayer.

"La fiscal general James y sus colegas políticos del Santuario de Nueva York están liberando a asesinos, terroristas y depredadores sexuales de vuelta a nuestros vecindarios, poniendo en riesgo la vida de los estadounidenses", afirmó la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin.

"Exigimos a Letitia James que detenga este peligroso descontrol y se comprometa a cumplir las órdenes de detención del ICE contra los más de 7,000 inmigrantes ilegales delincuentes bajo custodia de Nueva York. Es de sentido común: los inmigrantes ilegales criminales no deberían ser liberados para volver a aterrorizar a estadounidenses inocentes", concluyó.