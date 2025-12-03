La aerolínea Delta estima en 200 millones de dólares el coste del cierre del Gobierno de EE. UU.

Un avión de pasajeros de Delta Airlines avanza por la pista a su llegada al Aeropuerto Internacional de Denver, el martes 24 de diciembre de 2024, en Denver. ( FUENTE EXTERNA )

La aerolínea estadounidense Delta, una de las principales del país, estimó este miércoles en 200 millones de dólares el coste del cierre del Gobierno federal ocurrido entre octubre y noviembre, pero aseguró que su demanda se ha normalizado.

Delta Air Lines informó a la Comisión de Mercado y Valores (SEC, por su sigla en inglés) en un breve comunicado de que su demanda "se mantiene sana para el trimestre de diciembre y las tendencias son sólidas para principios de 2026".

"El crecimiento en las reservas de viajes ha vuelto a las expectativas iniciales después de un debilitamiento temporal en noviembre relacionado con el cierre del gobierno", explica la empresa sobre la parálisis que se alargó 43 días y acabó siendo el más largo de la historia del país.

Impacto del cierre

Durante el cierre, que afectó a las operaciones de control aéreo ya que muchos trabajadores dejaron de cobrar y asistir al trabajo, las autoridades impusieron límites al tráfico aéreo en numerosos aeropuertos.

El director ejecutivo de Delta, Ed Bastian, dijo hoy en un foro minorista que las reservas de vuelos cayeron entre un 5 y un 10 % durante los 10 días que esas restricciones estuvieron en vigor debido a la escasez de controladores aéreos, recoge The Wall Street Journal.

En los resultados del trimestre actual, avisa, reflejará ese impacto "en la rentabilidad" en unos "200 millones de dólares, que equivalen a aproximadamente 25 centavos de ganancias por acción".

De momento, Delta es la única de las grandes aerolíneas que ha divulgado el impacto del cierre del Gobierno en sus operaciones, mientras la Agencia Federal de Aviación (FAA) investiga si cumplieron con las restricciones.

En los nueve primeros meses del ejercicio, Delta ganó 3,786 millones de dólares acumulados, un 45 % más que en el mismo periodo del año anterior, y logró ingresos récord en el tercer trimestre.